По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 января, во второй половине дня на юге области ожидается снегопад, сопровождаемый низовой метелью. На западе и востоке – низовая метель и туман. В среду, 10 января, повсеместно прогнозируется снег, особенно обильный - на севере и западе, также ожидается метель.

В Костанае во вторник переменная облачность без осадков, в среду – снегопад и метель.

- Во вторник ночью ожидаем 25-30, на юге 17-22 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём термометры покажут 15-20, на юге 5-10 градусов ниже нуля. В среду ночью и днём температура воздуха будет одинаковой: -15…-20°С, на юге -5…-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -26…-28°С, днем -17…-19°С. В среду ночью и днем -18…-20°С.

Во вторник в течение дня ветер сменится с южного на юго-восточный и сохранит это направление в среду. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

