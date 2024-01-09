С 1 января текущего года в Казахстане прекратил свое действие Единый совокупный платеж (ЕСП) для самозанятых граждан. Какие варианты налогообложения они могут выбрать для себя теперь, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"С 1 января 2024 года, если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 4250 тенге ежемесячно. Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи", - объяснили в КГД.

От уплаты взносов на ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске и многодетные матери.

Что же касается самозанятых, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, им теперь необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. И выбрать для себя наиболее удобный режим налогообложения из трех доступных:

патент – ставка налога 1 процент;

упрощенная декларация – ставка налога 3 процента;

режим розничного налога – ставка налога 4 процента.

Сделать это можно через мобильное приложение Е-salyq Business, где автоматически будут производиться исчисление и уплата налога, а также соцплатежей.

Минимальная ежемесячная сумма соцплатежей при этом составит 17 425 тенге. Из этих средств на обязательные пенсионные взносы отчисляется 8500 тенге, на социальные отчисления – 2975 тенге и на взносы на ОСМС – 5950 тенге.