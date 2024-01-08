Казахстанские суды собираются наделить правом выселять казахстанцев из их жилищ. Подробнее об этой инициативе рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ход еженедельного брифинга МВД Зулхаиров рассказал о законодательных поправках, направленных на защиту прав женщин и детей, а также на продвижение семейных ценностей.

"Планируется криминализировать причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду будет предоставлено право временно выселять агрессора из жилища. При этом ему предлагается обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначать прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения", - сообщил полицейский.

По словам зампреда комитета административной полиции, аналогичные особые требования к поведению будут устанавливаться и в рамках Уголовного кодекса. Также Зулхаиров напомнил о планах по созданию в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием, которое будет предметно заниматься именно этими вопросами.