"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Галина КАТКОВА
Глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ 8 января на первом аппаратном совещании в новом году комментировал работу подрядчиков. Их пять. И ко всем у главы города есть замечания по тому, как они освобождают Костанай от снега. Вчера ночью аким с заместителем объезжали улицы города.
- Судя по сводке, вчера был пик по количеству техники — задействована была 181 единица, - отметил глава города, - более 200 человек работало. Летом вас предупреждали: приобретайте технику, 3 компании взяли мощные снегопогрузчики, кто-то брал грейдеры. Но когда у нас день-через день снег идет, мы начинаем буксовать в буквальном смысле слова. Поэтому кто чего не приобрел летом, докупайте сейчас, у кого техники не хватает — берите с «пятаков». Первое предупреждение официально через портал вы получили. Три предупреждения — и мы подаем в суд и расторгаем договоры.
Аким напомнил, что были времена в Костанае, когда в начале года снег не вывозился месяцами. Тогда подрядчики ссылались на позднее проведение тендеров. В этом году все проведено вовремя.
- Мяч на вашей стороне, - сказал глава города, - соответствуйте своей документации, с которой вы на тендер пришли. А то заявлено, что работать, например, будет 6 автогрейдеров, а работает по факту три. И людей набирайте. Тяжело работать днем и ночью. Обеспечивайте три-четыре смены. В одной из компаний видели: японский снегопогрузчик и на нем один оператор. Днем работает, а ночью мощная техника стоит.
Аким также напомнил, что крупный, средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его. Как пример привел парковки торговых домов и супермаркетов, эти территории были предоставлены городом для обслуживания объектов бизнеса.
По информации Казгидромета, которая прозвучала на совещании, средняя норма осадков в январе составляет 24 мм, с начала года за неделю их выпало уже 11 мм.
Фото Галины КАТКОВОЙ
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