Глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ 8 января на первом аппаратном совещании в новом году комментировал работу подрядчиков. Их пять. И ко всем у главы города есть замечания по тому, как они освобождают Костанай от снега. Вчера ночью аким с заместителем объезжали улицы города.

- Судя по сводке, вчера был пик по количеству техники — задействована была 181 единица, - отметил глава города, - более 200 человек работало. Летом вас предупреждали: приобретайте технику, 3 компании взяли мощные снегопогрузчики, кто-то брал грейдеры. Но когда у нас день-через день снег идет, мы начинаем буксовать в буквальном смысле слова. Поэтому кто чего не приобрел летом, докупайте сейчас, у кого техники не хватает — берите с «пятаков». Первое предупреждение официально через портал вы получили. Три предупреждения — и мы подаем в суд и расторгаем договоры.

Аким напомнил, что были времена в Костанае, когда в начале года снег не вывозился месяцами. Тогда подрядчики ссылались на позднее проведение тендеров. В этом году все проведено вовремя.

- Мяч на вашей стороне, - сказал глава города, - соответствуйте своей документации, с которой вы на тендер пришли. А то заявлено, что работать, например, будет 6 автогрейдеров, а работает по факту три. И людей набирайте. Тяжело работать днем и ночью. Обеспечивайте три-четыре смены. В одной из компаний видели: японский снегопогрузчик и на нем один оператор. Днем работает, а ночью мощная техника стоит.

Аким также напомнил, что крупный, средний бизнес должен сам чистить от снега свои территории и вывозить его. Как пример привел парковки торговых домов и супермаркетов, эти территории были предоставлены городом для обслуживания объектов бизнеса.

По информации Казгидромета, которая прозвучала на совещании, средняя норма осадков в январе составляет 24 мм, с начала года за неделю их выпало уже 11 мм.

Фото Галины КАТКОВОЙ