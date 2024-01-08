8 января 2024, 09:19

Смотрел новости по телевизору. Рассказывали про выборочную дактилоскопию, уверяли, что это ещё пока не для всего населения, хотя хорошо бы. И вот вспомнились мне книги некоторых западных авторов про будущее, когда государство знает про тебя всё и эти знания попадают в нехорошие руки. Ну или государство решает каким-то образом использовать тебя, а ты сопротивляешься.

Тогда для подавления твоего маленького бунта эти знания государству ох как понадобятся. Конечно идут в ход уверения в том, что это нужно только для повышения раскрываемости преступлений и идентификации пропавших людей, но вот мне становится как-то не по себе. Потому что уже останавливает жолпол и ему уже известны какие-то факты моей жизни , которые я хотел бы скрыть и его работы вроде не касаются, но посредством планшета и ИИН ему всё обо мне известно. И просто из чистого любопытства он меня спрашивает - а что, правда...

Я понимаю, это просто неумный полицейский превысил свои полномочия, но эти сведения-то у него в планшете и доступны каждому рядовому полицейскому. Но по телевизору выступает наш костанайский депутат Смышляева и рассказывает, как всё это хорошо и как передовые страны внедрили уже у себя всё это, и я думаю, что остальных наших депутатов она убедит и через лет 5 у нас уже будет поголовная дактилоскопия населения.

Вот только как назвать государство, где всё делается для удобства чиновников и полицейских? И вообще от такой перспективы мне немного неуютно становится. "Большой брат следит за тобой"?