В Казахстане в этом году подешевеют новые автомобили. Такой прогноз сделали автоэксперты. По их словам, в прошлом году отечественный авторынок рекордно вырос, и сейчас в этой сфере большая конкуренция, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

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2023 год отличился максимальным ростом отечественного автомобильного рынка за последнее десятилетие. По предварительным данным, число проданных новых "легковушек" по итогам года достигло 190 тысяч. Это связано и с тем, что в республику пришло много иностранных брендов. Однако эксперты считают, что перед их покупкой нужно быть максимально внимательным и разборчивым.

"Например, если мы возьмем марку Тоyota Camry, то эти автомобили не обновляются до пяти лет. Китайские же машины обновляются каждые два-три месяца. При этом запчасти, произведенные в разные годы, могут таким образом не совпадать. Вот такие особенности имеются. Поэтому я считаю, что мы должны внимательно изучить эти иномарки", - отметил финансовый обозреватель Ербол Азанбек.

70 процентов всех новых проданных машин в прошлом году составляют авто отечественного производства. Только в прошлом году казахстанские заводы выпустили почти 150 тысяч транспортных средств.

По данным Бюро национальной статистики, ежемесячно в Казахстане на учет ставят в среднем по 160 тысяч единиц автомашин. При этом по состоянию на ноябрь прошлого года, в Казахстане количество зарегистрированных транспортных средств превысило пять тысяч.

В автосалонах страны на сегодня представлены почти все виды марок транспортных средств. Конкуренция среди автодилеров достаточно высокая. Именно поэтому эксперты прогнозируют снижение цен на автомобили в ближайшее время.