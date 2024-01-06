Рудненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который наехал на сотрудника полиции. О судебном решении сообщила пресс-служба суда.

Вместо того чтобы выйти из автомобиля, водитель нажал педаль газа и пртащил полицейского на капоте

- Рудничанину, который обвинялся в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.380 ч.3 УК РК "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей", суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля, - сообщили в пресс-службе. - Принимая решение о наказании, суд принимал во внимание, что гражданин ранее не судим, имеет постоянное место жительства и работы, а также отсутствие материальных претензий со стороны потерпевшего.

Подсудимый полностью признал свою вину.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого, - чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие у него пятерых малолетних детей.

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Напомним, 22 декабря 2023 года житель Рудного, управляя автомобилем «Toyota Avensis», припарковался на автостоянке возле здания отделения «Kaspi Bank», под знаком, запрещающим стоянку транспортных средств, не находящихся под управлением инвалидов.

Это увидел инспектор патрульной полиции и потребовал мужину выйти из автомобиля для оформления административного протокола. В ответ тот начал движение и умышленно наехал на полицейского, который ухватился руками за капот.

Рудничанин продолжил движение и, выехав на проезжую часть, остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, где был задержан сотрудниками полиции.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Кадр из видео