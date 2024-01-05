Открытое заявление в адрес администрации президента и ряда центральных госорганов редакция агентства разместила на своем сайте сегодня, 5 января. Издание указывает, что его следует рассматривать как официальное заявление в правоохранительные органы.

По сообщению издания, с ноября 2023 года на их сайт велись регулярные DDoS-атаки из стран ближнего и дальнего зарубежья, но когда было принято решение закрыть доступ на сайт всем IP-адресам, расположенным за пределами Казахстана, работа портала была восстановлена. Однако 4 января атаки возобновились с новой силой – на этот раз с IP-адресов из Казахстана.

"Самые интенсивные атаки осуществляются с IP-адресов, начинающихся с цифр «92.46» (например: 92.46.70.73, 92.46.70.5, 92.46.70.68 и так далее). Указанные IP-адреса закреплены за двумя лицами", - говорится в публикации. - "Также выяснилось, что все казахстанские IP, начинающиеся с цифр «92.46», с которых осуществляются DDoS-атаки на сайт КазТАГ, расположены по одному адресу: Алматы, улица Панфилова, дом 129 – то есть из здания АО «Казахтелеком»."

Редакция такжде напомнила, что предыдущие DDoS-атаки на КазТАГ, по официальной версии правоохранительных органов, осуществлялись «для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ». В связи с этим редакция агентства попросила администрацию президента, генпрокуратуру, МВД, КНБ, министерство культуры и информации, а также министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять меры по нейтрализации злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Источник фото: 2gis.kz