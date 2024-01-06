Если накрываете стол не из одних закусок, как сейчас модно, а все-таки кормите гостей и горячим, то вот вам беспроигрышное блюдо. Необременительное в готовке, так как часть работы можно сделать заранее. Порционное, что тоже важно - нет нужды ничего разделывать на куски прямо перед едоками, торопясь и обжигаясь. Ну и главное - это вкусно.

Кому наскучила курица, осваивайте вот такие блюда из утиного филе

Все дифирамбы относятся к филе из утиных грудок, запеченным в беконе. В магазинах (у нас оптовых, которые торгуют птицей) появился относительно новый продукт - утиное филе без шкурки. Мне, честно говоря, и с нею нравилось: сделать ромбовидные насечки, поперчить, посолить, поджарить «шкурную» сторону до хруста, перевернуть и довести куски в духовке до готовности на малом жару, чтобы мяско пропиталось слегка жиром...

Новый продукт - постный. Можно, кстати, жарить, как куриные грудки. Например, с помидорами и сыром. Но наша хозяйка поступила по-другому. Ломтики утятины сбрызнула растительным маслом, посыпала специями. Здесь все на любителя, сами выбирайте, какие именно. В таком маринаде птичье мясо может и всю ночь провести в прохладном месте. А если без холодильника, то хватит и 2-3 часов.

Бекон перед использованием рекомендуется попробовать на соль. От этого зависит, будет ли необходимость вообще солить филе, ведь беконные полоски должны окутать кусочки утки практически полностью. С обертыванием проблем нет. Ничем бекон и утку скреплять не нужно. Где не хватает, пускайте внахлест, концы заводите под низ ломтика - при запекании все прекрасно соединится и разваливаться не будет.

Мы на гарнир взяли мелкую картошку, тоже посыпав ее специями. Мелкую выбрали потому, что утятина готовилась всего с полчаса. Вкусным жиром, который вытапливался из бекона, разок полили картофель сверху. Итог: имеем сочную мягкую утятину в «рубашке» из хрустящего бекона. К такому мясу отлично подошел кисло-сладкий брусничный соус.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ