В феврале 2024-го исполнится два года с момента, как индивидуальный предприниматель Анастасия ВОЛЯНСКАЯ получила в акимате Аркалыка разрешение на реконструкцию принадлежащей ей квартиры на первом этаже. Хотела переделать ее под магазин. Реализовать право, которое дает ей законодательство РК, - использовать свое имущество для законной коммерческой деятельности. Но до сих пор это у нее не вышло.

Разрешили

Помещение под торговую точку давно готово, полностью. Выполнены все внутренние работы, по словам хозяйки, вплоть до шумоизоляции, оформлена входная группа, построен пандус. Но ввести магазин в эксплуатацию Волянская не может. Ее отдел продолжает работать на арендованных площадях, ну и своего жилья теперь нет.

Квартира № 3 реконструирована и в таком виде стоит уже несколько месяцев

- Я и предположить не могла, что все так обернется, - написала она, обращаясь в редакцию, - я же действовала легально, хотела распорядиться собственной недвижимостью, получила на это разрешение в акимате, собрала пакет необходимых документов.

22 февраля 2022 года аким Аркалыка Амирхан Асанов подписал постановление № 103, которым позволял реконструировать квартиру № 3 в доме 59 по ул. Ш. Жанибека. Волянская заказала рабочий проект, земельно-кадастровый план, получила техническое заключение по итогам обследования строительных конструкций квартиры. 14 марта отдел строительства выдал ей архитектурно-планировочное задание, 23 сентября управление госархстройконтроля - уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.

Может, позже

А три недели спустя, 15 октября, пришло заказное письмо. Отдел строительства извещал, что после жалобы Натальи Альмаганбетовой, живущей в том же доме этажом выше, в связи с необходимостью привести ситуацию в соответствие с нормами действующего законодательства, аким Аркалыка отменяет свое постановление № 103, а отдел отзывает АПЗ.

Волянская подала на эти действия исполнительной власти в специализированный административный суд. И 30 января 2023 года ее иск был удовлетворен. Но подававшая в акимат жалобу соседка обратилась в апелляционную коллегию.

- И там дело повернулось по-другому, несмотря на то, что я предоставила в госорганы все документы, которые они от меня требовали, - подчеркивает Волянская. - Областной суд указал, что я должна была изготовить в дополнение ко всем документам технический проект, приложить его в электронной копии, а с ним - электронные копии нотариально заверенного согласия соседей, имеющих смежные помещения с моей квартирой. Потому что якобы моя реконструкция нарушает их права. Альмаганбетовой, в частности.

При этом в постановлении коллегии от 22 мая 2023 года все-таки указано, что, «не предрешая разрешения вопросов затрагивания интересов Альмаганбетовой по представленным суду документам Волянской, она вправе повторно обратиться в компетентные органы за получением разрешения, но с представлением полного пакета документов, предусмотренного п. 35 правил». Ссылка приведена на Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

Снова разрешили...

Волянская заказала и получила технический проект, в котором значится, что «реконструкция жилой квартиры под магазин со строительством входной группы не затрагивает интересы других собственников квартир, не затрагивает несущие конструкции и ограждающие конструкции, за исключением демонтажа подоконной части оконного блока для устройства входной двери, проектом также предусмотрен демонтаж дощатых перегородок, не влияющих на несущую способность строительных конструкций». Дополнив пакет документов техпроектом, снова обратилась в акимат Аркалыка за разрешением на реконструкцию. И снова получила его на основании постановления акима города от 26 июня 2023 года № 251, вслед за этим 1 июля и АПЗ.

Вопрос исключения

А в конце сентября соседка обратилась в суд с иском, требуя постановление акима отменить как незаконное. И в первой инстанции ее требования были полностью удовлетворены.

Главное основание для этого, как написано в решении суда, - «смежные собственники квартир нотариального согласия Волянской на реконструкцию не давали». В первую очередь Альмаганбетова.

Позиция Волянской: утверждение в техпроекте, что переделка квартиры ничьих интересов не задевает, так как не касается несущих конструкций, за исключением одного подоконного пространства (окно - в ее квартире), означает, что ничьего согласия ей в принципе не требуется. Тем более что еще до первого витка судов и до изготовления техпроекта она все-таки заручилась нотариальным согласием трети владельцев квартир. По закону, уверена ИП, этого достаточно.

Суд же акцент сделал именно на исключении - на демонтаже подоконного пространства в несущей стене. Раз оно есть, значит, затронуты интересы третьего лица. Значит, это императив. Значит, надо выполнять.

Обмен позициями

Как уже понятно из рассматриваемых судами обстоятельств, противостоят друг другу двое владельцев квартир. На руках у Волянской заключение экспертизы рабочего проекта, выполненное ТОО «Гобал BIZ», где утверждается, что технические решения, примененные в проекте, не нарушают экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Наталья Альмаганбетова на заседание коллегии облсуда предоставила заключение по результатам обследования технического состояния конструкций многоквартирного жилого дома... № 59 от 15 мая 2023 года, выполненного ТОО «ЭКСПЕРТ ГРУПП КЗ»: год постройки - 1961, оценочный показатель физического износа здания - 60%, предельный износ - 75%. И далее пояснила, что «при строительстве входной группы в магазин Волянская А. В. снесла окно, подоконное пространство в несущей стене здания и поставила вместо него дверь, а также снесла перегородки в квартире согласно эскизному проекту. В результате на здании появились трещины, что несет угрозу жизни и здоровью граждан, проживающих в данном доме, так как изменения могут повлечь обрушения стены и балкона истца».

Волянской коллегия указала, что нужны четкие и обоснованные выводы о том, что реконструкция не ухудшит санитарные, экологические и противопожарные условия в доме. Справедливо было бы ожидать того же и для Альмагамбетовой. Ведь утверждения о том, что трещины появились после реконструкции, безусловно, требуют доказательств - фиксирующего акта, заключения компетентного эксперта по поводу причинно-следственной связи. Тем более такого заключения требует утверждение, что изменения могут повлечь обрушение стены и балкона.

Одна сторона утверждает языком экспертного заключения, что при реконструкции не происходит изменений, снижающих расчетную несущую способность конструкций. Вторая заявляет о высоком износе здания и угрозе разрушения. Логично было бы представить суду расчеты, насколько снижает несущую способность стены выемка подоконного пространства и последующая установка металлической дверной рамы. От этого и зависит вывод, в реальности затрагивает ли реконструкция интересы третьих лиц.

Текущий момент

Суды - дело совсем не быстрое. Особенно с учетом практики сторон обращаться с обжалованиями их решений на исходе допустимых сроков. Вот и у Волянской выигрышный суд завершился 30 января 2023 года, а коллегия облсуда приняла свое решение 22 мая того же года. В это время предприниматель имела право действовать в соответствии с разрешением акимата... Потом разрешение было дано еще раз. В итоге квартира полностью реконструирована и пребывает в таком виде не один месяц. Кстати, в суде, который завершился в декабре прошлого года, представитель ответчика, то есть акимата Аркалыка, высказывал суду мнение, что считает нецелесообразным сейчас, когда работы на объекте завершены, рассматривать вопрос разрешительных документов.

В доме № 59 по ул. Ш. Жанибека в Аркалыке на первом этаже - три действующих магазина

В этом доме на первом этаже размещены еще три магазина. Все действуют. Все помещения под них были, само собой, реконструированы. А с четвертым - ситуация прямо-таки тупиковая. Попытка медиации в начале судебных разбирательств ничего не дала. Если бы, например, акимат отказал в реконструкции квартиры по причине ветхости здания, вряд ли ИП стала бы средства вкладывать.

- Но я переделывала квартиру, потому что получила на это разрешение, - сказала «НГ» предприниматель, - если бы мне отказали, другое дело. А сейчас как быть? Я понесла немалые затраты, и они с каждым днем растут, ведь зарабатывать, используя эту свою собственность, я не могу. Точнее, мне не дают.

Что ж, впереди, похоже, новые судебные разбирательства. Срок обращения в апелляционную инстанцию еще не прошел.

Фото Олега ПАКА