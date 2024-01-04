Сумма, которую придется отдать за изготовление паспорта, зависит от количества страниц в нем и возраста казахстанца - детский паспорт до 16 лет стоит дешевле. Размер госпошлины за изготовление паспорта и удостоверения личности в этом году сообщили в пресс-службе НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан».

За паспорт гражданина РК из 36 страниц необходимо оплатить госпошлину в размере 8 МРП (29 536 тг), за паспорт из 48 страниц – 12 МРП (44 304 тг), за паспорт из 24 страниц для детей до 16 лет – 4 МРП (14 768 тг). Пошлина за изготовление удостоверения личности в этом году составляет 0,2 МРП (738,4 тг).

По данным госкорпорации, в минувшем году выдача паспортов и удостоверений стала третьей по популярности государственной услугой. В 2023 году их получили более 2,6 млн казахстанцев. Для сравнения в 2022 году документы были выданы 2,3 млн граждан.

При этом около 19 тыс. человек в 2023 году подали заявки через терминалы документирования, установленные в Астане и Алматы.