Как православные костанайцы будут встречать Рождество Христово?
В какое время пройдут рождественские богослужения 6 и 7 января в Константино-Еленинском соборе, рассказали в Костанайской епархии православной церкви. При этом отметили: ночные богослужения традиционно пройдут во всех храмах области.
Фото из архива "НГ"
- Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Господа Иисуса Христа от Девы Марии. В Православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом, - отметили в информационном отделе епархии.
Рождественские богослужения в Константино-Еленинском кафедральном соборе:
- 6 января в 09:00 – Литургия в Рождественский сочельник;
- 6 января в 16:00 – Вечернее Богослужение;
- 6 января в 22:00 – Ночное богослужение;
- 7 января в 10:00 – поздняя Божественная литургия.
- 7 января в 17:00 – Рождественская вечерня.
6 января, утром, после Литургии прихожанам в храме будет раздаваться традиционное рождественское блюдо – сочиво (вареная пшеница с цукатами и сухофруктами).
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