В какое время пройдут рождественские богослужения 6 и 7 января в Константино-Еленинском соборе, рассказали в Костанайской епархии православной церкви. При этом отметили: ночные богослужения традиционно пройдут во всех храмах области.

Фото из архива "НГ"

- Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Господа Иисуса Христа от Девы Марии. В Православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом, - отметили в информационном отделе епархии.

Рождественские богослужения в Константино-Еленинском кафедральном соборе:

6 января в 09:00 – Литургия в Рождественский сочельник;

6 января в 16:00 – Вечернее Богослужение;

6 января в 22:00 – Ночное богослужение;

7 января в 10:00 – поздняя Божественная литургия.

7 января в 17:00 – Рождественская вечерня.

6 января, утром, после Литургии прихожанам в храме будет раздаваться традиционное рождественское блюдо – сочиво (вареная пшеница с цукатами и сухофруктами).