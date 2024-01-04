Введение взноса создало неудобства для отечественного бизнеса и туристов, передает Informburo.kz.

В Казахстане отменили туристский взнос для иностранцев, сообщает Министерство туризма и спорта.

"Приказом министра туризма и спорта РК от 27 декабря 2023 года за № 347 в правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения, согласно которым на всей территории Казахстана будет действовать нулевая ставка. Изменения вводятся в действие 9 января текущего года", – говорится в сообщении.

Туристский взнос bedtax внедрили в Казахстане с начала 2023 года. Основная цель его введения – накопление средств для развития регионального туризма в Казахстане. Минимальная ставка bedtax составляла 0,3 МРП (1035 тенге в 2023 году) и максимальная – 0,5 МРП (1725 тенге), в зависимости от прироста туристов.

Однако введение взноса создало неудобства для отечественного бизнеса и туристов. Поэтому его решили отменить.