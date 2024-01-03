Очередное заседание по делу 19-летней Бахытгуль ДЮСЕКИНОЙ прошло в суде № 2 Костаная сегодня, 3 января. Она обвиняется по шести эпизодам, причем в двух суммы ущерба превысили 5 млн и 12 млн тенге.

Среди обманутых - в основном пенсионеры, которые верили, что их дети, внуки или знакомые попали в аварии, и чтобы все уладить, отдавали деньги. Сегодня допросили Дюсекину, которая рассказала, как начала забирать деньги у потерпевших.

Но сначала суд допросил последнюю потерпевшую, пенсионерку Марию АНДРЕЕВУ. Она сообщила онлайн: позвонила девушка и сказала, что ее хорошая знакомая попала в аварию, поэтому нужно отдать все, чтобы спасти ее.

- Пришла девушка в капюшоне, в медицинской маске. Я отдала ей 400 000 тенге, - пояснила Андреева. И высказалась о мере наказания для подсудимо: - Конечно, ее нужно наказать по всей строгости! Считаю, что за такое нужно руки отрубать и применить к ней высшую меру наказания. Иначе она снова будет обманывать...

Государственный обвинитель Даурен ДЕРБИСОВ объяснил, что в Казахстане нет высшей меры наказания.

- И руки у нас за преступления не отрубают, поэтому будет наказывать по закону, - сказал он.

Бахытгуль Дюсекина сообщила, что полностью признает вину и раскаивается.

- Расскажите подробно, что предшествовало этой серии мошенничеств, - попросил судья Нурлан БЕКИШЕВ. - Как вы вообще начали этим заниматься?

- Мне нужна была подработка, потому что совсем не было денег и не на что было жить, - рассказала подсудимая. - Я искала подработку в Telegram. Нашла объявление Максима о том, что нужно работать курьером денежных средств, документов и бумаг. Я согласилась. Выполняла все, что мне скажут. Сначала не понимала, что это мошенничество. А когда поняла, хотела уйти, но мне начали угрожать физической расправой...

Дюсекина пояснила, что указания о том, как одеваться, что говорить и как забирать деньги, давали кураторы из Telegram. Адвокат расспрашивала про все эпизоды, подсудимая подробно о них рассказывала и сказала, что все их признает.

Очередное заседание по делу назначено на 12 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ