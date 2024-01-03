На встрече министра цифрового развития РК Багдата МУСИНА с населением Костанайской области жалоб на плохой сельский интернет было очень много. Одну из них озвучила жительница села Буревестник Наурузумского района.

- В нашем селе ухудшилась мобильная связь, также периодически возникают проблемы с интернетом, - сказала женщина. - Из Костаная приезжали работники связи, чтобы выявить причины проблем. Дело в том, что при отключении света связь становится лучше. Но как свет включают, связь становится прежней. На сходах проводилась работа с жителями, беседовали о репиторах, которые влияют на сотовую связь. Просили их отключить репиторы, но не все на это идут. Многие прячут эти усилители на чердаках. Можно ли как-то посодействовать в борьбе с этими репиторами?

Министр отметил, что в Казахстане за установку без регистрации "любых средств, использующих радиочастоты и блокирующих их" предусмотрены штрафы.

- Мне подсказывают коллеги, что есть штраф в размере 5 МРП для тех жителей села, которые включают этот усилитель, - сказал Мусин. - Но его, во-первых, тяжело выявить. Как вы сами говорите, жители их прячут. Здесь важно, чтобы их выявлением занималась не инспекция связи, которых всего шесть филиалов по стране. Будет правильнее инициировать передачу этих полномочий местному исполнительному органу. Чтобы они могли возбудить административное производство по таким нарушениям. Во-вторых, нужно увеличить штрафы за неправомерное использование репиторов у себя дома. Увеличивать существенно, кратно. Почему операторы связи должны страдать, если кто-то из жителей решил, что он связист и улучшит связь. Это нонсенс.

Поправки в законодательство Мусин обещал инициировать уже в 2024 году.