В Казахстане заработала новая специальная социальная выплата. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сообщается, что соцвыплата внедрена с 1 января 2024 года в рамках реализации поручения Главы государства для повышения уровня социальной защиты людей, длительное время работающих во вредных условиях труда.

"Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет", - говорится в сообщении.

Специальная социальная выплата состоит из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников:

специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов (ПМ);

из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ;

за счет средств работодателей в размере 1 ПМ;

из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

"Согласно Социальному кодексу работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более двух тысяч позиций. Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других", - рассказали в Минтруда.

Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

"С учетом обязательных условий для назначения спецсоцвыплаты, по данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тысяч работников, в 2030 году - свыше 58 тысяч, в 2035 году - более 95 тысяч. Таким образом, число потенциальных получателей выплаты будет ежегодно увеличиваться", - отметили в министерстве.

По предварительном данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты в целом составит более 208 тысяч тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ. При этом ежегодно размеры спецсоцвыплаты будут расти в связи с увеличением размера ПМ. Так, по предварительным расчетам, в 2030 году средний размер выплаты составит 339 тысяч тенге, а в 2035 году - 519 тысяч тенге.