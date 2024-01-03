Несовершеннолетний переходил дорогу в неположенном месте. ДТП произошло 1 января, около 20.40, на ул. Аулбекова.

По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, ребенок вышел на дорогу и упал перед автомобилем, а 32-летний водитель Mercedes-Benz наехал на него.

Ребенок получил ушиб тазобедренного сустава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ARKNEWS (@arkalyk.news)

Факт ДТП был зарегистрирован в полиции. Родители от претензий к водителю отказались.

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