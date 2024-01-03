Семилетний ребенок попал под машину в Аркалыке
3 января 2024, 11:36 | Происшествия
Несовершеннолетний переходил дорогу в неположенном месте. ДТП произошло 1 января, около 20.40, на ул. Аулбекова.
По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, ребенок вышел на дорогу и упал перед автомобилем, а 32-летний водитель Mercedes-Benz наехал на него.
Ребенок получил ушиб тазобедренного сустава.
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Факт ДТП был зарегистрирован в полиции. Родители от претензий к водителю отказались.
Фото instagram.com/arkalyk.news
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