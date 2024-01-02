Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Источник фото: Пресс-служба МЗ РК

«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 191 малышей, 101 мальчиков и 90 девочек», - говорится в сообщении.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38 детей, на втором месте – Шымкент, где родились 23 ребенка и в Алматы, где 22 семьи отмечали пополнение.

«В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей», - отметили в минздраве.