Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане
2 января 2024, 14:20 | Общество
Почти 200 малышей родились в новогоднюю ночь в Казахстане, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.
Источник фото: Пресс-служба МЗ РК
«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 191 малышей, 101 мальчиков и 90 девочек», - говорится в сообщении.
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38 детей, на втором месте – Шымкент, где родились 23 ребенка и в Алматы, где 22 семьи отмечали пополнение.
«В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей», - отметили в минздраве.
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