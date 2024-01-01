Новогодний пожар: ёлка загорелась в костанайской квартире в первый день 2024 года
1 января 2024, 16:58 | Происшествия
Хозяин квартиры получил ожоги, но от госпитализации отказался. ЧП произошло сегодня, 1 января, около 3 часов дня по адресу ул. Гагарина 14. В 6-этажном жилом доме на первом этаже в квартире горели ёлка, ковер и диван.
- С ожогами лица (25%, 2 степени, состояние средней степени тяжести) был доставлен в больницу владелец квартиры 1980 года рождения, но он от госпитализации отказался и был отпущен домой, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Общая площадь пожара 5 кв.м. В 15.13 пожар был ликвидирован. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
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