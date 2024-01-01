Сколько жителей Костанайской области нарушили закон в новогоднюю ночь?
1 января 2024, 15:34 | Происшествия
Всего за сутки поступило 190 сообщений, зарегистрировано 5 преступлений и 12 ДТП, в которых никто не пострадал. В целом, оперативную обстановку в регионе в департаменте полиции считают стабильной.
- По области выявлено около 150 правонарушений общественного порядка и нарушений ПДД, -рассказал заместитель Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Батырбек МУРЗАБЕКОВ.- К примеру, в Карусуском районе в ночь 31 декабря был задержан пьяный водитель, управлявший автомобилем "Ваз-2114".
В праздничный день по области обеспечивали охрану общественного порядка и дорожную безопасность около 1000 полицейских и 45 военнослужащих.
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