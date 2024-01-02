МРП в 2024 году вырос до 3692 тенге. Как в связи с этим изменились и штрафы для казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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За нарушение ПДД

Штраф за превышение скорости движения авто на 10-20 километров в 2024 году составит 5 МРП, или 18 460 тенге. Превышение скорости на 20-40 километров в час повлечет штраф в размере 10 МРП, или 36 920 тенге. За превышение скорости свыше 40 километров в час штрафуют на 20 МРП, или 73 840. Повторное превышение скорости в течение года после наложения административного взыскания наказывается штрафом в 30 МРП, или 110 760 тенге.

Управление автомобилем водителем, не имеющим права управления, влечет штраф в 20 МРП, или 73 840 тенге. Вождение авто для лишенных права управления транспортным средством грозит штрафом в 50 МРП, или 184 600 тенге, либо арестом на 20 суток.

Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги теперь составляет 11 076 тенге - 3 МРП.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет штраф в 10 МРП, или 36 920 тенге. Повторное правонарушение увеличит штраф до 15 МРП, или до 55 380 тенге.

Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД также предусматривает штраф в 15 МРП - это 55 380 тенге.

Увеличилось и наказание за неправильную парковку.

Нарушение правил остановки или стоянки, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями КоАП, предусматривает штраф в 5 МРП, или 18 460 тенге. Парковка на тротуаре, клумбах, детских и спортивных площадках, а также парковка на проезжей части, ставшая препятствием для движения других авто, увеличивает штраф до 10 МРП - 36 920 тенге. Уклонение от уплаты за платную парковку влечет штраф в 3 МРП, или 11 076 тенге.

Невыполнение требования сотрудника об остановке транспортного средства повлечет штраф в 40 МРП, или 147 680 тенге. Отметим, этот вид штрафа был увеличен поправками в КоАП 11 сентября. Ранее он составлял 30 МРП, или 110 760 тенге. Наказанием за повторное нарушение в течение года станет лишение прав с арестом на срок до 5 суток. Граждане, которые уже были лишены прав, за это нарушение будут оштрафованы на 60 МРП, а это уже 221 520 тысяч тенге в 2024 году.

За нарушение правил перевозки пассажиров и грузов, непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем водителей наказывают штрафом в 5 МРП - это 18 460 тенге.

Нарушения пешеходов

Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 7 384 тенге - 2 МРП. Повторное нарушение в течение года увеличит штраф сразу до 10 МРП, или 36 920 тенге.

Другие нарушения

Для тех, кто не подчиняется законным распоряжениям сотрудников полиции и следователей при исполнении ими служебных обязанностей или препятствует их работе, штраф - 30 МРП - 110 700 тенге или арест до 15 суток.

Наказанием за повторное неповиновение в течение года будет арест на срок от 15 до 20 дней, а не предупреждение или меньший штраф. Наказанием для тех, кто не может быть арестован, будет штраф в размере 50 МРП - 184 600 тенге.

За плевки в общественном месте, а также за мусор в неустановленных местах нарушителя накажут на 5 МРП, или 18 460 тенге в первый раз, и на 10 МРП, или 36 920 тенге, при повторном нарушении.



