В Министерстве торговли намерены поэтапно отказаться от госрегулирования цен на социально значимые продукты, передает Informburo.kz.

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К первому полугодию 2024 года в Казахстане планируют отказаться от установления предельных цен на соль, муку, рожки, гречневую крупу, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (I категория), то есть на продукты, которыми страна обеспечивает себя сама, сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

В последующем к первому полугодию 2025 года, планируется полностью отказаться от введения предельных цен на социально значимые продукты по следующим 10 продтоварам (по которым импортозамещение составит порядка 100%):

морковь столовая;

лук репчатый;

капуста белокочанная;

масло подсолнечное;

говядина (лопаточно-грудная часть с костями);

мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью);

кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке;

масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров);

творог (5-9% жирности);

сахар белый (сахар-песок) по которым импортозамещение составит порядка 100%.

"Поэтапный отказ от государственного регулирования цен на социально значимые продукты позволит уменьшить долю влияния государства на рыночные отношения, что, в свою очередь, позволит отечественным производителям стать более конкурентоспособными на рынке", – отметили в министерстве.

Сейчас территориальные подразделениями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан проводит разъяснительную работу с оптовиками, производителями и реализаторами продуктов по отмене госрегулирования цен на СЗПТ.