30 декабря 2023, 09:36

Жизнь продолжается. Скоро Новый Год. Возле Атриума всё-таки построили горку, хоть и детскую и лабиринт, несмотря на обращение жильцов близлежащего дома. Деньги заложены и потом обком надо защищать на дальних подступах. Это святое. Память Кантара стучит в сердца наших чиновников. Надеюсь, что время лечит, надюша не умерла.

Но вот о чем хотелось бы сказать. Приходится ездить на 120 автобусе. Наблюдения жизни от этих поездок не самые приятные. Нет, маршрут замечательный. Нет вопросов. После того, как канул в лету областной автовокзал, благодаря ковиду и неудачному менеджменту частника. Хотя такие объекты, по моему мнению, должны находиться в государственной собственности. Потому что это все-таки место, откуда осуществляется связь со всеми поселениями, где живут люди. Говорят, что вроде как уже всё наладилось и частники таксисты перестали наживаться на бардаке перевозок.

120 маршрут напрашивался. И он появился. Очень удобно для людей. Во-первых стабильность, во-вторых он еще едет по городу. Приятная экономия средств для многих. Утром люди едут в Костанай из Рудного, кто на работу, кто на учебу, кто по делам. Вечером люди едут обратно в Рудный. Вот эти два периода автобусы едут битком набитые. В эти периоды, если бы втиснуть еще один автобус, то может поездка была бы немного комфортней. Хотя обратно он поедет скорее пустой.

Что хочется сказать. Изменения в отечественной системе образования налицо. Будущие педагоги вечером заполняют автобус 120 на первой остановке и сразу засыпают. Далее на других остановках заходят взрослые дяди и тети, годящиеся им по возрасту в родители и едут стоя до Рудного. Взрослые отработали целый день и не устали. Студенты тяжело учились, поэтому места не уступят. Их этому не научили в семье, в школе и не научат в институте. Или я ошибаюсь? Наверняка я ошибаюсь. Ну не могут будущие педагоги, так себя вести. Им же "сеять разумное и вечное". Это наверно просто молодые ребята работающие где-то недалеко...

Я же в такой ситуации испытываю большой костанайский стыд. Мне хочется вскочить, когда над моим местом склоняется, уставшая женщина, но потом я вспоминаю, что уже сам старый, четыре года до пенсии, поэтому сижу дальше. А молодежь спит или беззаботно щебечет, или что-то просматривает в телефоне, не испытывая никакого дискомфорта. Наверно так оно и должно быть в 21 веке. Каждый сам за себя.