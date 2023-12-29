Как и в прошлом году, городские власти организовали зимний досуг в районе городского пляжа. И чтобы костанайцам было удобнее добираться до открытого там катка, из центра города до пункта назначения запускают специальный маршрут.

Фото из архива "НГ"

Первый рейс стартует уже завтра, 30 декабря. В целом же, автобус будет курсировать по маршруту в субботу и воскресенье, а в период зимних каникул в школах - с 1 по 7 января - ежедневно. По окончании каникул рейсы также будут только по выходным вплоть до 28 января.