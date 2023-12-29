Выпустить 120 собак в их естественную среду обитания, то есть на улицы города, где их и отловили, из пункта временного содержания (ПВС) планировали в четверг, 28 декабря, волонтеры ОО «Поможем Вместе». Акция "Открытие шлагбаума" должна была реакцией на конфликт с ТОО "Рудненский водоканал", на территории которого находится ПВС.

Волонтеры ОО «Поможем Вместе» планировали выпустить 120 собак...

На место проведения акции пригласили журналистов, приехали сюда и директор водоканала, и чиновники разных ведомств, и аким Рудного Виктор ИОНЕНКО.

Сотрудники ТОО заявляют: собаки из приюта стали рыть подкопы и сбегать на их территорию, ведут себя агрессивно и нападают на них. Причем с волонтерами договориться не получилось, поэтому пришлось закрыть им въезд на территорию шлагбаумом.

...из-за шлагбаума, который стал «яблоком раздора» между ними и рудненским предприятием

Волонтеры рассказали журналистам, что уже несколько дней приходилось оставлять машину, на которой привозят собакам еду, возле шлагбаума и нести ее в руках. Цитата из распространенного ранее объявления об акции:

- Наш город оказался погруженным в невыносимую жестокость по отношению к животным! Закрытый шлагбаум стал символом конца нашего терпения! В ответ на бездействие акимата и очистных служб мы приняли решение действовать! Мы хотим выпустить в ествественную среду всех 120 собак, находящихся в ПВС, чтобы показать масштабы нашей повседневной, неоплачиваемой работы, которую мы проводим ради животных Рудного!

Виктор Ионенко стал задавать волонтерам вопросы, чтобы разобраться в ситуации. Те пояснили, что они отлавливают, стерилизуют и кастрируют собак, причм власти за работу им не платят, все делается за счет собственных средств или пожертвований горожан.

Пол сообщению местных СМИ, пункт временного содержания на территории Рудного открыли 23 ноября 2022 года при поддержке городского акимата, управления ветеринарии области и местных предпринимателей.

Светлана Бейсенбенова (справа) и Валентина Каралаш

- Подкопы у нас были еще с сентября, и мы обращались к акиму города, потому что самостоятельно устранить мы их не могли. Он дал поручение их устранить, но это сделано не было, - пояснила учредитель ОО «Поможем Вместе» Светлана БЕЙСЕНБЕНОВА. - Нам говорят, что наши собаки на территории очистных сооружений. Но их там нет!

Выслушал Ионенко и позицию второй стороны.

- Мы изначально были против соседства с этим питомником. Но надо, значит надо. Еще летом был первый случай, когда с их территории к нам вырывались собаки, - пояснил руководитель ТОО «Рудненский водоканал» Габит ЖУБИКЕНОВ. - Мы все запечатлели, им показали. Мои сотрудники были очень недовольны, не хотели из-за этого работать!

Жубикенов настаивает, что он и сотрудники были готовы открыть проезд, но волонтеры не шли на контакт. Он отметил, что уже 64 сотрудника подписали петицию, в которой просят руководство принять меры в отношении собак из ПВС. Еще 5 человек, по его словам, написали заявления на увольнение - по этой же причине.

- Им нужно навести порядок со своими собаками: чтобы они не выбегали, чтобы не нападали на моих сотрудников! Мы уже с ними один раз встречались и я просил, чтобы они обезопасили моих людей, чтобы не было никаких рисков, - пояснил он журналистам причину закрытия проезда. - Мы со своей стороны предоставляем им свет и воду. Они обещали, что такого не повторится, но в итоге они меня не услышали. И все дошло до этого! Если они один раз не выполнили наши условия, где вероятность, что они исполнят их в следующий раз? Мы, например, свои обязательства выполняем. Поймите, ситуация будет критической, если наше предприятие встанет! Город, АО «ССГПО» - все встанет, из колодцев будет выливаться г..но, и что тогда вы будете делать?! Собирать всех зоозащитников, чтобы они работали вместо моих сотрудников?!

На территории ТОО «Рудненский водоканал» есть собаки, которые, по словам волонтеров, не относятся к приюту

Позицию руководителя поддержали и несколько сотрудников предприятия - они утверждали, что собаки, сбежавшие именно из приюта, на них нападали.

- У нас нет агрессивных собак - у нас есть бесконтактные! - ответила им Бейсенбенова. - На вашей территории не было наших собак. Вы говорили, что там, например, был питбуль, но он не наш.

Волонтер ОО Валентина Каралаш добавила: многие собаки сами боятся людей и вряд ли бы стали нападать. Сотрудники водоканала парировали - все собаки агрессивные.

- Я иду с ковшом на отбор проб и собаки думают, что я иду с палкой и они кидаются, - возразила сотрудница. - Бывает по три собаки у вас выбегают!

Волонтеры попросили предоставить видеодоказательства. Жкнщина пояснила: когда нападают собаки, времени на видеосъемку нет. При этом, по их словам волонтеров, на территории предприятия бегали собаки, которые там и обитают.

- Они говорят, что устранили подкопы, но это неправда! 17 декабря был случай: на нашу рабочую напала собака, мы ее еле отбили, отпаивали потом валерьянкой! - пояснил акиму ситуацию сотрудник предприятия. И обратился к волонтерам: - И только после этого перекрыли вам дорогу, потому что вы не соблюдаете правила содержания собак!

- Это не наша собака, - ответила Бейсенбенова. - Но, так как она очутилась на вашей территории, мы согласились ее забрать. Потому что сотрудники сказали, что она агрессивная.

Ионенко прервал спор и попросил чиновников высказаться.

- К ПВС у нас претензий нет, так как он вне нашего контроля, это больше к ветсанконтролю вопрос. А водоконал у нас на контроле, - пояснил руководитель управления санэпидконтроля Рудного ДСЭК Костанайской области Ураз САСЫКОВ. - Это стратегический объект, и на его территории по санитарным правилам располагаться другие объекты не могут. Должен соблюдаться санитарно-защитный разрыв - 500 м от территории участка.

Журналисты спросили: раз приют установили незаконно, то где в это время было управление санэпидконтроля и почему допустило такую ситуацию?

- С нами этот вопрос не согласовывался. Думаю, тогда считали, что это временный объект... - ответил Сасыков. И сказал, как, по его мнению, можно решить проблему: - Нужно найти другую территорию для ПВС.

Чиновники уточнили, что по законодательству строительство и содержание приюта (не учитывая собак) обеспечивает отдел ЖКХ. Руководитель отдела ЖКХ Юрий ИТЕМГЕНОВ пояснил, что неоднократно пытался поменять местоположение ПВС, но тщетно.

- Мы писали заявления в земельную комиссию города для строительства приюта в районе станции Железорудная, по ул. Молодая Гвардия в сторону ТЭЦ. - сообщил он. - Но мы не можем получить согласование от коммунальных служб города, получаем отказ. В черте города имеются и другие участки, но необходимо учитывать требования к санитарно-защитным зонам, потому что есть определенные запахи. Получается, что мы пока на стадии согласования земельного участка под строительство приюта.

Ситуацию прокомментировал и председатель Рудненского городского маслихата Азамат ИСКАКОВ. Он был заместителем акима города в тот момент, когда открывали приют.

- Мы хотели обустроить ПВС изначально не на этой территории. Рассматривали вариант разместить его рядом с ямой Беккери - недалеко от полигона ТБО, что по пути из Костаная в Рудный. Но в итоге выбрали эту территорию, - сказал он. - Здесь уже были вольеры для собак, это сэкономило бы денежные затраты. Признаю, мы поторопились, пошли по самому легкому пути...

Отвечая на вопрос корреспондента «НГ», Итемгенов пояснил: ПВС не находится на балансе отдела ЖКХ. Заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Айнагуль КУШУБЕКОВА добавила, что на балансе их ведомства он также не стоит.

- Получается, что этот ПВС здесь находится незаконно и ни на чьем балансе он не стоит, - подытожил аким Рудного. И обратился к волонтерам: - Шлагбаум мы откроем. Но вы посмотрите, какие у вас есть собаки, и здоровых выпустите в естественную среду обитания. Если собака больная и не может выйти, или представляет опасность, пока оставляйте в приюте. Но опять же: ребенок идет в школу например, и ему разницы нет - стерилизована она или нет. Собака на него бежит и ребенок начинает заикаться...

Он пообещад, что акимат будет искать территорию под строительство нового ПВС, но уточнил - будет это не скоро. Деньги выделятиз городского бюджета - около 200 млн тенге.

Шлагбаум сотрудники ТОО «Рудненский водоконал» все-таки открыли...

Когда аким и другие чиновники уехались, сотрудник водоканала поднял шлагбаум.

...и волонтеры смогли проехать к ПВС, чтобы накормить собак

Светлана пояснила корреспонденту "НГ", что сейчас на территории приюта есть собаки, которые уже прошли первые три этапа программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск в ЕС) и их можно выпустить в естественную среду обитания. По нашим наблюдениям, у многих собак есть бирки на ушах - значит, они уже готовы к выпуску.

Когда я пришел на территорию ПВС, собаки вели себя не агрессивно, хотя видели меня впервые в жизни. Многие разрешали себя гладить и виляли хвостами. Некоторые, правда, боялись подходить близко и убегали, и лишь одна громко лаяла и рычала, и то в основном когда я подходил к ее вольеру - вероятно, охраняла территорию. Несколько собак, которых я заметил на территории водоканала, также вели себя нейтрально и не обращали внимания на людей.

Фото Андрея СКИБЫ