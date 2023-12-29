В похищении брендовых часов и денег подозревается 40-летний житель Костанайского района. Сейчас он находится под стражей. За кражу в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кража произошла 25 декабря, около 5 часов утра. Злоумышленник влез в открытый автомобиль Lexus 570, припаркованный возле одного из частных домов, и забрал оттуда часы стоимостью 3 млн тенге и деньги в размере 3 млн рублей, которые лежали в бардачке.

- Он попытался проникнуть в дом через окно, используя гвоздодер. Однако попытка была безуспешной, так как хозяева дома проснулись и услышали шум. После чего преступник скрылся в неустановленном направлении, - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Юрий ПОЛЮХОВ. - В тот же день полицией в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен преступник, в доме которого были обнаружены те самые часы. Местонахождение денег полиция выясняет.

Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (кража, совершенная в особо крупном размере). Проводятся следственные и оперативные мероприятия.

В департаменте полиции призывают жителей позаботиться о сохранности своего имущества.