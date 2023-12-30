Сейчас под стражей в полиции содержатся двое мужчин, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Они подозреваются в краже 51 головы крупного рогатого скота в Мендыкаринском районе. Свой ущерб владелец скота оценил в 18 млн тенге.

Сообщение о пропаже было зарегистрировано в полиции 23 декабря. Хозяин коров сообщил, что они ушли с вольного выпаса вблизи с. Молодёжное.

- Похищенный скот преступники держали у себя в доме. В последующем 4 коровы они пустили на убой и продали мясо. 11 голов оставили себе, а остальных выгнали в лесопасадку, - рассказал начальник отдела УКП ДП полиции Ерлан ШАРИПОВ. - В ходе обыска в доме у одного из подозреваемых изъято 11 голов КРС, незарегистрированное ружье, 8 патронов, газовый пистолет, 11 ножей, 80 кг мяса

Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 188-1 УК РК (скотокрадство, совершенное в особо крупном размере).