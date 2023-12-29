Расчёты провели эксперты Базельского института, передает Informburo.kz. По риску отмывания денег и финансирования терроризма Казахстан оказался на 100-м из 152 мест в мире, гласит ежегодный рейтинг института.

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В топ-5 по этому риску Гаити, Чад, Мьянма, Демократическая Республика Конго и Республика Конго. Значительно обошли Казахстан в антирейтинге, к примеру, ОАЭ (48-е место), Турция (57-е), Украина (78-е), Венгрия (86-е).

Наименьший риск отмывания денег и финансирования терроризма, по оценке составителей, в Эстонии, Финляндии и Исландии. В рейтинге оценивались только юрисдикции, по которым у института есть достаточно данных. К примеру, России и Индии в нём нет.

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