В Казахстане сложно отмыть деньги: 100-е место в мире из 152
29 декабря 2023, 14:12 | Общество
Расчёты провели эксперты Базельского института, передает Informburo.kz. По риску отмывания денег и финансирования терроризма Казахстан оказался на 100-м из 152 мест в мире, гласит ежегодный рейтинг института.
Фото freepik.com
В топ-5 по этому риску Гаити, Чад, Мьянма, Демократическая Республика Конго и Республика Конго. Значительно обошли Казахстан в антирейтинге, к примеру, ОАЭ (48-е место), Турция (57-е), Украина (78-е), Венгрия (86-е).
Наименьший риск отмывания денег и финансирования терроризма, по оценке составителей, в Эстонии, Финляндии и Исландии. В рейтинге оценивались только юрисдикции, по которым у института есть достаточно данных. К примеру, России и Индии в нём нет.
Эксперты оценивали:
- недостатки местных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- уровень коррупции и, в частности, взяточничества;
- финансовую прозрачность и финансовые стандарты;
- подотчётность общественности;
- уровень политических прав и верховенства закона.
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