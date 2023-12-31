Спектакль "В поисках красоты" показали вечером 27 декабря в концертном зале «Орион» в ДК студентов (бывший ДК "Текстильщик"). Организаторы - руководители Школы современного танца Interdance Евгения и Станислав ГАВРИШ. Участие в шоу приняли 7 солистов и 11 танцоров.

От выступления было не оторвать глаз. Подобранная музыка - глубокая и лирическая. Перед номерами показали мини-фильм про танцы и школу.

- Идея давно сидела в моих мыслях, - рассказала "НГ" педагог-хореограф, педагог-психолог Евгения Гавриш. - Мы хотели донести красоту каждого танцора. Основная часть выступлений - импровизация ребят. Моя работа с ними была именно в курировании. Чтобы танцоры сегодня так импровизировали, они потратили годы. Все солисты и танцоры команды в моменте преодолевали свои страхи и волнения. В этом и была задумка - чтобы это не было клонированием, а каждый внес что-то свое.

Как отмечает Евгения, она сама была не совсем стандартным танцором, когда росла - высокая, крупная девочка. Не вписывалась в рамки танцора, от которых очень страдала.

- Поэтому мне очень хотелось, и вся моя работа с самого начала была в том, чтобы донести один смысл: "Не важно, какой ты. Если ты хочешь - делай то, что будет классно для тебя", - поясняет руководительница студии. - В первую очередь мы учим, чтобы они понимали и чувствовали свою силу. Я, например, не умею садиться на шпагат, но это не мешает мне любить и делать то, что я делаю. У нас всех есть свои слабые и сильные стороны. Спектакль отражал много таких внутренних моментов. И то, что произошло, я даже и мечтать не могла, потому что получилось лучше, чем задумывалось.

Осуществить давнюю мечту решила внезапно.

- Однажды я вела индивидуальное занятие одного из солистов и включала рандомную музыку, - вспоминает Евгения. - Тогда в голове все складывалось самим собой. Когда начала говорить об этом, многие танцоры меня поддержали. Начали работать. У нас не проходил какой-то специфический отбор. Участвовали в спектакле те, кто был готов работать за мою идею, и приходили на тренировки, несмотря на морозы и свои какие-то планы. Это происходило примерно так - кто оказался в нужное время и в нужном месте. За это я благодарна своим коллегам и танцорам.

Ариана АБДУЛЛИНА - одна из солистов спектакля.

Ариана и Евгения

- В школе Interdance я занимаюсь почти 9 лет, - рассказала Ариана. - Но в мир танцев попала еще в самом детстве, когда занималась пением, тогда у нас всегда была хореография к вокальному выступлению. Родители отдали меня на танцы в классический ансамбль, прозанимавшись там 3 года и ушла. Услышав от знакомых про школу, я хотела попробовать себя в хип-хоп направлении. Но так как меня записывал мой папа, он записал на вакинг. Придя с нуля и прочувствовав этот стиль, я занимаюсь по сей день у Жени. За это время по-разному строилась работа. Сначала это был только вакинг, потом мы изучали базы других стилей, при этом я все же занималась в хип-хоп. С годами танцы стали для меня частью выражения своих эмоции и своей индивидуальности. И то, что мы хотели передать в спектакле, в принципе схоже с моим мировоззрением о танцах - возможность самовыражаться, быть разной, примерять на себя разные характеры и образы.

Сейчас Ариана учится в Москве, так что готовиться к выступлению пришлось онлайн - по видеозвонкам.

- В Костанай я приехала буквально за 3 дня до спектакля, успели собрать общую картинку и прогнать все номера вместе с другими танцорами, - рассказала она. - Был проделан большой труд каждого участника, и это очень завораживает. Мы хотели, чтобы нас поняли, и у нас это получилось. Особенно понравилась обратная связь от зала - многие поздравляли и рассказывали о своих впечатлениях.

Ясмина ШАГАТАЕВА - тоже ученица школы Interdance. Она пришла поддержать своих наставников и танцоров, как зритель.

- Занимаюсь в студии уже 5 лет, - рассказала Ясмина. - Танцую в разных направлениях: Waacking, Hip-hop, Afro, Pumping house. У меня танцующая семья: мама - хореограф, брат танцует. И это было нереально - не затанцевать в нашей семье. Танцам я посвещаю большее количество свободного времени. Сейчас учусь в 10 классе и не всегда получается из-за учебы заниматься, но я ищу все возможные пути. Танцы, как бы банально не звучало, это жизнь, не представляю без них себя. Когда не танцуешь, грустно на душе. Танцы дают новые возможности и новые знакомства. Благодарю своих педагогов Ксению, Евгению и Станислава - они стали мне второй семьей и домом. Сама я не выступала и пришла поддержать свою команду. Впечатления совсем другие, когда ты сидишь, как зритель. Меня тронул новый формат, на каком-то моменте даже заплакала. Длился спектакль всего час, но хотелось еще и еще.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова