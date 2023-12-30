Для себя я эту шпаргалку назвала «Две елки и две гармошки». Рецепты гуляют в Сети на множестве сайтов. Но это в данном случае не повод им не доверять. Наоборот. Надежные. Не требуют дорогих продуктов. И готовые блюда выглядят празднично.

Две елки

Первый раз рецепт этого простейшего пирога увидела на сайте gastronom.ru. Остроумная идея сразу понравилась. Исполнение оказалось точно таким, как было написано. Требуется дрожжевое слоеное тесто. Разморозить на верхней полке холодильника. Положите с вечера, утром будет то, что надо. Раскатать пласт до толщины примерно полсантиметра, при этом пласту надо придать квадратную форму. Это важно потому, что квадрат надо разрезать на три одинаковых треугольника. Вспомните школьную геометрию. Вершина центрального треугольника располагается ровно посредине верхней (от вас) стороны квадрата, диагонали спускаются к концам нижней стороны. Можно воспользоваться линейкой, обернув ее целлофаном. В итоге у вас один цельный треугольник и еще два, которые по центральной оси надо просто защипать. Для прочности можно промазать шов белком. И положить на противень, застеленный пекарской бумагой.

Пирог в виде елки можно делать с ветчиной, рыбой и даже сладким / Фото vilkinet.ru

Дальше все просто и весело. Тесто посыпьте любимыми специями и положите на него ломтики бекона или ветчины (очень подойдет нарезка). Кладите в один слой, но без пропусков, края подровняйте по периметру теста. Второй слой - сыр. Можно тертый. Лучше на мелкой терке. Еще лучше использовать опять же нарезку. Поступайте, как с ветчиной. Еще чуть-чуть специй. И накрыть вторым треугольником теста, совместив вершины. Теперь ножом через каждые 2 см намечаем «ветки», надрезы не доходят до центра елки - так, чтобы «ствол» остался тоже сантиметра 2. Каждую «ветку» берем за кончик и поворачиваем, чтобы получилась спираль. Начинать удобнее снизу. Подравниваем и подбираем где что высыпалось, смазываем елку смесью желтка с молоком, посыпаем кунжутом или маком, или ничем не посыпаем и ставим в разогретую духовку. Печем при температуре 200-220 градусов минут 20. Только чтобы тесто приготовилось, начинка ведь из готовых продуктов.

Хорошо бы подать елку теплой, когда тесто хрустит, а сыр плывет, но и остывшая она очень неплоха. Видела варианты с рыбой, зеленью и сыром. Не пробовала. Оставляю эту честь вам.

У этого рецепта есть сладкий аналог. Делает его кулинарный блогер Alina FooDee. У нее тьма подписчиков. И заслуженно. Отличные рецепты, исполнение такое же... Так вот, она тоже восхищена потенциалом «еловых» рецептов. И делает десертный вариант.

Тесто размораживается. В это время надо сделать заварной шоколадный крем. Выбить в ковшик яйцо, добавить сахар и ванильный сахар. Алина очень советует «Доктор Откер», потому что он с частицами бурбонской ванили. Еще кладем кукурузный крахмал, чуть-чуть соли и немного молока. Перемешать все ингредиенты без комков. Добавить через металлическое сито (чтобы без комочков) какао, еще перемешать смесь до полной однородности. Добавить оставшееся молоко. И на среднем огне, непрерывно помешивая, заварить крем. Заварить - это значит от появления первых пузырей проварить, помешивая, минуту, до загустения.

Дальше изготавливаем елку по описанной выше технологии. На нижний пласт намазываем примерно сантиметровым слоем шоколадный крем, посыпаем любыми дроблеными орехами, накрываем, формируем «ветки»-спиральки. Смазываем желтком с молоком, печем 20 минут. Готовую присыпаем «снегом» из сахарной пудры. Можно и «игрушки» развесить: например, ягоды красной смородины или брусники положить.

Ингредиенты

Елка с беконом - 450 г теста, 150 г мясопродуктов, 50-70 г сыра.

Елка с шоколадной начинкой: 450 г теста, молоко - 250 г, яйцо - 1 шт., крахмал кукурузный - 30 г, сахар - 50 г (можно больше, если хотите более сладкую начинку), ванильный сахар с натуральной бурбонской ванилью Dr Oetker - 1 ч. л., какао Dr Oetker - 1 ст. л.

Мясо-гармошка

Нужна свинина - ошеек или карбонад. Нарезать поперек кусками толщиной сантиметра 1,5, не доходя до конца. Сделать маринад. Нарубить мелко чеснок. Смешать в мисочке растительное масло, кориандр, готовую зерновую горчицу, немного соевого соуса или соли. Смесь равномерно распределить по мясу, а чеснок - по кармашкам. Так не будет гореть. Мариноваться мясо должно минимум 2-3 часа. Лучше - больше.

Так выглядит "гармошка" из мяса / Фото vpuzo.ru

Перед запеканием надо приготовить начинку. Пластинами по 0,5 см нарезаем грибы-шампиньоны, помидоры. Еще понадобится сырная нарезка. В кармашки между ломтями мяса вкладываем ломтик гриба, помидор и свернутую вдвое пластину сыра. Крайние ломти можно подколоть к основному куску деревянными зубочистками. Запекать лучше в пакете - килограммовый кусок мяса час при 180 градусах.

Последние 3-4 минуты можно подпечь, разрезав рукав. Будет немало вкусного соуса. Им можно полить гарнир.

Картошка-гармошка

Готовится по тому же принципу. Только мариновать не надо. Нужны длинные клубни, которые надо нарезать, не доходя до конца, ломтиками толщиной 3-4 мм. Обсушить сверху. Немного сбрызнуть растительным маслом, посыпать перцем, слегка посолить. Масло для того и нужно, чтобы все это на картошке держалось.Нарезать бекон. Если есть, и грибы. Положить пластинки в картофельные кармашки, не обязательно в каждый. По 3-4 ломтика на средний клубень достаточно. Запекать в рукаве. До мягкости картофеля. Тоже можно допечь без рукава. При подаче засыпать горячий картофель зеленью.

Бонус с черносливом

Это один из любимых рецептов. Всегда удается. Лучше всего получается из говядины. Может, вид не самый гламурный, но вкус - супер.

Главное, можно готовить постное мясо, сухим не будет. Берете любой кусок, какой можно нарезать поперек волокон. Отбиваете хорошенько. И обжариваете на сильном огне с обеих сторон, быстро, жара не жалеть. Потом куски перчим. Режем много лука полукольцами. Еще нужен хороший чернослив. Я всегда беру для этого блюда баночный.

Кладем на дно казана или кастрюли с толстым дном лук, на него мясо, солим, сверху разбрасываем несколько черносливин, можно их располовинить. И так - слой за слоем. А потом заливаем все это дело сметаной 15-процентной. И пусть булькает сначала на среднем огне, а потом на слабом час-полтора. Все зависит от качества мяса. На выходе оно должно быть мягчайшим. Чернослив ему придает чуток фруктовой сладости и будто дымка. Соус тоже шикарный получается, только в середине процесса надо попробовать на соль.

Ингредиенты

На 1-1,2 кг мяса - 300-400 г лука, стакан чернослива, 400-500 г сметаны.