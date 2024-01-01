Честно, в готовке я нередко иду от наличия продуктов. Не покупаю, чтобы испечь, засолить, потушить что-то, а окидываю взглядом закрома и решаю - быть сегодня солянке. На этот раз я терла морковь для простейшего салата и обратила внимание, какая она яркая, оранжевый сок аж миску окрашивал. И захотелось такой же рыже-золотой выпечки.

Выпечка получается яркой без всяких красителей / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Сусеки мои, впрочем, выглядели бедненько по части традиционных ингредиентов для кекса, скажем. Ни молока, ни сметаны, ни масла сливочного. Но с ними и дурак испечет. Не нашлось также ни единого мандарина-апельсина, а их соком я обычно придаю вкусу моркови благородную цитрусовую ноту.

Все равно испекла. В ход пошло варенье: ягоды из вишневого отобрала на металлическое сито, а пару ложек сиропа из яблочного развела водой, чтобы кислинка развеселила морковную преснятину. Крупно натертую каротель припустила на небольшом количестве рафинированного растительного масла, полила разведенным яблочным сиропом, начала тушить. Когда вся морковь размягчилась, чуть-чуть присолила ее, щедро посыпала сахаром, треть которого - ванильный. Тушила, пока жидкость не исчезла.

В стакан погружного блендера отправила яйца, сахар, растительное масло и тушеную морковь. Превратила все в яркое пюре, добавила немного манки, дала постоять 10 минут, чтобы крупа набухла. Потом досыпала муку и разрыхлитель. Перемешала. Смазала круглую форму растительным маслом, посыпала той же манкой. Вылила тесто. По поверхности разложила посимпатичнее ягоды из вишневого варенья. Пекла 35 минут при 180 градусах. Приятный кекс получился. Правда, я хватилась, что делала все на глазок. Пришлось через неделю повторить, уже считая ингредиенты.

Кстати, моя коллега сказала, что примерно по такому рецепту пекла не кекс, а коржи для торта, которые затем прослаивала сметанным кремом.

Ингредиенты

250-граммовый стакан тушеной моркови (сахара 3 ст. л. + 1ст. л. ванильного сахара + 3 ст. л. разведенного водой сиропа из варенья и 3 ст. л. растительного масла для тушения), 4 яйца, 4 ст. л. растительного масла, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. манной крупы, 1¼-1½ ст. муки, 10 г разрыхлителя.