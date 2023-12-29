29 декабря 2023, 09:41

Я живу в Костанае. Наши дома отапливаются центральной котельной. Уже несколько дней на улице держится практически плюсовая температура. Но к батареям невозможно прикоснуться!

Температура в комнате

Наш район не жалуется на "недогрев"! Зачем при тёплой погоде за окном так не по-хозяйски расходовать топливо? Или у нас снова "апрельский синдром"? Когда отопление нельзя выключить в мае и поэтому "топим по полной"в апреле, чтобы содрать с населения побольше денег и что люди при этом отапливают улицу и плохо себя чувствуют никого не волнует?

Температура на пороге балкона