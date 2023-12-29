Апрельский синдром?
Tatyana_kst
29 декабря 2023, 09:41
Я живу в Костанае. Наши дома отапливаются центральной котельной. Уже несколько дней на улице держится практически плюсовая температура. Но к батареям невозможно прикоснуться!
Температура в комнате
Наш район не жалуется на "недогрев"! Зачем при тёплой погоде за окном так не по-хозяйски расходовать топливо? Или у нас снова "апрельский синдром"? Когда отопление нельзя выключить в мае и поэтому "топим по полной"в апреле, чтобы содрать с населения побольше денег и что люди при этом отапливают улицу и плохо себя чувствуют никого не волнует?
Температура на пороге балкона
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