На днях глава Министерства промышленности и строительства презентовал премьер-министру РК проект Строительного кодекса. Если он будет принят в таком виде, то уничтожит целую сферу, созданную 6 лет назад как раз на волне демонополизации экспертных услуг. Такое мнение прозвучало на заседании отраслевого совета о вопросах строительства региональной палаты предпринимателей.

Вопрос, увы, обсуждается не впервые. Но мнение предпринимателей наверху, в профильных министерствах, явно слышат плохо.

- Несмотря на все возражения бизнеса, МПС все-таки внесло в проект Строительного кодекса поправки, которые приведут к усилению государственной монополии в сфере экспертизы проектов - до 90% от общего объема экспертиз отойдет к государственной структуре, что приведет к коллапсу негосударственного сектора, - заявила исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА.

Поясним, поправки ранжируют строительные объекты по степеням сложности. Все сложные - вотчина госэкспертизы. И в соответствии с предлагаемыми изменениями, что раньше считалось доступным частной экспертизе, впредь будет являться сложным строительством. Вроде бы все в заботе о народе - о безопасности возводимых зданий, о качестве, но, как отмечали костанайцы, аккредитацию эксперты получают одинаковую, квалификацию повышают в одних и тех же местах, мигрируют к тому же из частных в государственные организации и обратно. Опять же, вспомним, чем была вызвана демонополизация сферы несколько лет назад? Безбожным затягиванием сроков проведения госэкспертиз.

Застройщики, проектировщики, частные эксперты Костанайской области выступили категорически против инициатив министерства. Отметили, что Агентство по регулированию естественных монополий и развитию конкуренции также не поддерживает предложения уполномоченного органа - Комитета по делам строительства и ЖКХ.

В Костанайской области сейчас работает 7 экспертных организаций, где трудятся около 40 специалистов, которые завтра могут просто остаться на улице. При этом собственная работа РГП «Госэкспертиза» вызывает массу нареканий у строительного бизнеса в части сроков проведения экспертизы, качества замечаний и заключений. Особенно много вопросов по ценовой политике РГП, говорили на заседании.

- Мы категорически не согласны с тем, что политика государства по демонополизации сферы экспертизы проектов строительства так нелогично сворачивается, - сказал представитель Палаты экспертных организаций по Костанайской области Касымхан САКИМОВ, - предлагаем отправить проект на доработку.

В резолюции заседания также записали, что «в случае согласования проекта Строительного кодекса государственными органами с нарушениями норм действующего законодательства инициировать привлечение их к ответственности, провести специальные парламентские слушания по вопросу низкого качества разработки проекта Строительного кодекса».