Считающийся древнейшим Китайский (Восточный) календарь имеет 12-летний цикл и у каждого года есть свой символ: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Из этой дюжины животных календарного цикла лишь Дракон является мифическим существом. Правда, есть мнение, что первоначально китайский знак Дракона мог ассоциироваться со Скорпионом. Существует много легенд, и все они родом с Востока: почему каждому году соответствует то или иное животное. Но как бы то ни было, а 10 февраля 2024 года официально Кролика сменит Дракон.

Обитательница степей южного Казахстана - степная агама

С каким же животным у нас ассоциируется этот год? Своеобразными мини-драконами выглядят рептилии: ящерицы, хамелеоны, агамы, игуаны, гекконы, вараны.

Обитатель австралийских пустынь - молох или тернистый дракон

В песчаных пустынях Австралии обитает молох. Эту ящерицу из семейства агамовых по-другому так и называют - тернистый дракон. Все тело молоха, длина которого без хвоста достигает 11 см, покрыто колючими шипами, а золотистые и коричневые пятна служат отличной маскировкой.

Намного крупнее молоха жительница Юго-Восточной Азии - водяная агама, длина которой до 1 м, при этом почти 70 см приходится на хвост. Она ведет полудревесный-полуводный образ жизни, хорошо плавает, может нырять и оставаться под водой до 20 минут.

Самая большая ящерица - комодский варан

Ну а самым большим представителем из ныне существующих ящериц является комодский варан или комодский дракон, который может вырастать более 4 м в длину и весить более 130 кг. Распространен этот вид на индонезийских островах Комодо, Ринча, Флорес и Гили-Мотанг.

А как же дракон без полета? Летающая ящерица - обыкновенный летучий дракон

Есть и летающие ящерицы, название которых переводится как «обыкновенный летучий дракон» и которые обитают в тропических дождевых лесах на юге Индии и на юго-востоке Азии. По бокам этих вырастающих не более 40 см ящериц расположены широкие кожистые складки, при раскрытии которых образуются своеобразные «крылья», с помощью которых они могут планировать в воздухе на расстояние до 60 м.

Сцинковый геккон - еще один представитель казахстанских степей

В Казахстане обитают около 30 видов ящериц. На юге наиболее распространены степная агама, общая длина которой не превышает 30 см, несколько меньший в размерах сцинковый геккон, различные виды ящурок и круглоголовок, самой экзотической из которых является ушастая круглоголовка.

Самец степной агамы в брачном наряде

И конечно, многие из любителей животных содержат этих необычных питомцев дома. Не исключение составляют и костанайцы. А свое предпочтение они отдают таким довольно распространенным и неприхотливым в содержании мини-дракончикам, как эублефары, бородатые агамы, сцинковые гекконы, степные агамы, реснитчатые бананоеды, йеменские хамелеоны, водяные агамы, игуаны.

Чем не дракон - зеленая игуана

Приобрести таких питомцем можно с помощью сайтов специальных питомников (да-да, у ящериц тоже есть питомники, где их разводят для продажи) или в зоомагазине.

Правда, чтобы завести такого питомца, надо заранее хорошо подготовиться. Во-первых, важно помнить, что это живое существо, за которым нужен соответствующий уход, чтобы оно было не просто символом года в вашем доме. Во-вторых, к моменту, когда ящерица окажется у вас дома, у нее уже должно быть свое место - террариум. В обычной комнате они не выживут, нужна определенная температура. Рептилии - теплолюбивые животные, и температура стандартная для человека им не подходит. В террариуме обязательно должны быть две зоны - холодная и теплая. Некоторым питомцам нужна ультрафиолетовая лампа, чтобы правильно функционировал организм. В-третьих, нужно знать, чем кормить, когда и сколько. Кто-то из рептилий предпочитает насекомых, кто-то ест растительную пищу, а кто-то в первые годы жизни ест насекомых, а потом переходит на фрукты и овощи. При этом сверчки или тараканы должны быть специально выращены.

Ушастая круглоголовка пугает, раскрыв свои «уши»

К примеру, ушастых круглоголовок можно содержать небольшими группами в террариуме горизонтального типа (для пары подойдет 60х60х40 см) с лампой дневного света с ультрафиолетовым излучением. Температура в дневное время должна быть в пределах 28 градусов, но при этом должно быть оборудовано и место, где ящерица может греться при температуре около 36 градусов. Для поддерживания уровня влажности террариум нужно опрыскивать. Ушастые круглоголовки прожорливы, потому нужно соблюдать и режим кормления.

Улыбка эублефара

Примерно в таких же условиях содержат и эублефаров. Но сыпучий грунт не должен содержать песок и гальку, которые эублефары часто проглатывают, что вызывает непроходимость кишечника. Их особенностью является довольно частая линька - примерно раз в 25 дней. Для облегчения этого процесса можно устроить влажную камеру из контейнера с дыркой в крышке, на дно которого укладывают влажный субстрат, например, мох. Питомец сам забирается в камеру. Эублефара можно приручить, для этого нужно кормить его с ладони. Со временем питомец сам будет идти к вам на руки.

Обитатель террариума - йеменский хамелеон

При содержании йеменских хамелеонов нужно учитывать, что они очень привязаны к своей территории и порой защищают ее. Чтобы у питомца было полное отсутствие стресса, не рекомендуется содержать в одном просторном и вертикальном террариуме двух самцов. Хамелеоны склонны к респираторным заболеваниям, поэтому в его жилище должна быть хорошая вентиляция. В природе эти рептилии проводят много времени на деревьях, поэтому внутри террариума устанавливают корягу, подвешивают лианы, где они очень любят маскироваться.

Бородатая агама - частый питомец в доме

А наиболее чаще содержат в неволе бородатую агаму - австралийскую ящерицу. У нее и привлекательная внешность, и миролюбивый характер, и она хорошо переносит неволю. Взрослая агама достигает в длину 60 см вместе с хвостом, а живет в неволе до 25 лет. Ее питание составляет как растительная, так и животная пища, а рацион подбирается с учетом возраста. Агама очень подвижна, любит закапываться в песок или некрупную гальку. Рептилиям важно чувствовать себя в безопасности, чему будет способствовать укромный уголок в террариуме. Не составит труда приручить этого экзотического питомца. Агамам нравится, когда их берут на руки, а держать ящерицу нужно, поддерживая все ее тело, лапы и хвост. Можно приручить агаму и к шлейке, только вот зачем? Рептилии - все же особенные животные.

Геккон токи имеет не самый дружелюбный характер

Очень экзотично выглядит геккон токи с огромными глазами в своей великолепной яркой сине-оранжевой окраске, но при этом имеет не самый дружелюбный характер и... очень крепкие челюсти. Но в содержании этот один из самых крупных гекконов в мире довольно прост.

Перечень питомцев можно продолжать и продолжать. Но главное, чтобы их заводили не ради того, что он - символ года, а с осознанием полной ответственности за него. Ведь год Дракона сменится годом Змеи. А это может стать совсем другой историей.

Фото из Интернета