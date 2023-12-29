О причинах этого индивидуальный предприниматель Кинжетай АЙТКУЖИНОВ 26 декабря рассказал на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, который действует при региональной палате предпринимателей. Назвал происходящее с ним «полным произволом». Возмущался отношением к проблеме государственных служащих. Конкретно - работников управления государственного архитектурно-строительного контроля, так как речь шла о вводе в эксплуатацию многоэтажного дома.

Этот дом с сентября готов к заселению

Он возведен в областном центре по адресу Козыбаева, 134. В доме 9 этажей, 36 квартир, крытая автостоянка, выполнено благоустройство, посажены деревья.

- Дом с начала осени готов, жильцы хотят въехать, а я не могу разрешить, потому что акт сдачи этого объекта в эксплуатацию управление ГАСК не ставит на учет. Все другие органы и службы, кому по закону положено, акт подписали, только госархстройконтроль дело тормозит, - заявил Айткужинов журналистам перед началом заседания, - на четыре наши заявления ГАСК ответил отказами.

Информацию полностью подтверждает Ассоциация строителей Костанайской области, куда предприниматель обращался за содействием. Ассоциация и вынесла проблему на публичное обсуждение в совет по защите прав предпринимателей. К заседанию онлайн подключились сотрудники областной прокуратуры, антикоррупционной службы, акимата Костаная. Приглашали, конечно, и представителей управления госархстройконтроля. Но никого из них не было ни живьем, ни по видеосвязи, что присутствующие расценили как незаинтересованность в разрешении проблемы.

На день заседания она выглядела так: ГАСК отказывает в постановке на учет госакта о вводе дома в эксплуатацию на том основании, что управлением подана апелляционная жалоба на решение суда, сторонами в котором были управление и Айткужинов. Судились из-за предписания, направленного ГАСК застройщику и в конце концов признанного незаконным. Поясним: архстройконтроль реагировал на жалобу владельца частного дома по Баймагамбетова, 205 «А», который был категорически против возведения в очень близком соседстве айткужиновской многоэтажки. Главное основание для того, чтобы не допустить строительства, - нарушение противопожарного разрыва, проще говоря, нормативного расстояния между новостройкой и уже имеющимся жильем. Это расстояние зависит от класса огнестойкости строения. Тот, кто подал жалобу в ГАСК, сообщил, что в его доме деревянные перекрытия, это значит, что класс огнестойкости 3-й. И расстояние до новостройки должно быть не менее 8 метров. В натуре же оно было меньше, по замерам проверяющих из управления составило 7,5 метра.

Кинжетай Айткужинов называет свою ситуацию произволом

- ГАСК мало того, что определил класс огнестойкости со слов заявителя, ничего не обследуя в доме, так еще и взял на себя функции, на исполнение которых не был уполномочен, - пояснял Айткужинов, - это мы доказывали в судах. И доказали. Судьей была назначена строительно-техническая экспертиза. Специалист обследовал частный дом и дал заключение, что класс огнестойкости там второй. Такой же, как у моего 9-этажного дома. Значит, минимальный противопожарный разрыв должен составлять 6 метров. И мы ничего не нарушаем.

Решение суда состоялось 13 октября 2023 года, однако до дня заседания управление не поставило на учет акт ввода. А 14 декабря направило апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о незаконности своего предписания.

- ГАСК отказывает нам по разным поводам. Например, обнаружилась ошибка в дате акта - отказ, заявитель исправляет, - рассказывал представитель интересов ИП Арман ШАМЕНОВ, - потом решили — подчеркну, по обоюдному согласию сторон - что мы все-таки исполним их предписание таким образом: изменим в утвержденном эскизном проекте расстояние на 7,5 м и переутвердим акт посадки здания. И что? Нам все равно отказывают. Очередное основание: оказывается, 14 декабря они отправили апелляционную жалобу. Но ведь с чем придем в областной суд? Предмета спора нет. Предписание исполнено. И еще нюанс: понимаете, мы могли бы обжаловать действия по непостановке на учет, но нам каждый раз выдают новое основание этого, новую причину. Зачем это искусственное затягивание? Ведь ГАСК в своей сфере вроде монополиста, обойти его невозможно... На наш взгляд, в действиях сотрудников усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями.

- Мы, как ассоциация, защищаем законные интересы своих участников, у нас нет сомнений в том, что ГАСК создает формальную волокиту. Застройщик в пятый раз подал заявление, четыре отказа за плечами, - высказала со своей стороны мнение исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА.- Предприниматель несколько месяцев за свой счет отапливает дом. Убытки только за тепло составили более 6 млн тенге. Страдает и репутация застройщика, Айткужинов - почетный строитель РК. Страдает его коллектив, в котором 60 человек. Компания - добросовестный налогоплательщик. Ситуация с ней как с субъектом бизнеса нас не просто настораживает, это вопиющий случай.

На заседании эмоционально обсуждали еще один момент - жалоба на решение суда была направлена только через два месяца с момента его вынесения. Конечно, госорган по срокам ничего не нарушил, он в своем праве. И апелляционный суд - тоже безусловное право для ГУ, и медиация, какой бы несуразной в данном случае она ни выглядела, все еще возможна. Но все это вместе, по меткому определению председателя совета по защите прав предпринимателей Владимира ШАКУНА, «правильно по форме, но издевательство по существу».

25 декабря застройщик письменно обратился к руководителю управления ГАСК, а также в прокуратуру Костанайской области, антикоррупционную службу, к директору филиала НПП, к акимам области и Костаная в надежде, что все эти структуры и должностные лица перестанут занимать выжидательную позицию и помогут разрешить абсурдную, с его точки зрения, ситуацию. 26 декабря исполнительный директор ассоциации строителей Ирина Викулова сообщила «НГ», что после двух дней переговорных усилий палаты предпринимателей акт ввода подписан полностью.

Однако, вряд ли ситуация останется единичной. Город активно застраивается, разработанные ПДП нескольких районов дают добро на то, что застройщики получают землю под возведение многоэтажных зданий среди малоэтажной застройки. И вопрос о противопожарных разрывах при этом — актуальнейший.

Фото Галины КАТКОВОЙ