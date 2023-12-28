Казахстан снова перейдет на единый часовой пояс? На сайте открытых НПА это обсуждение набрало больше 150 страниц комментариев, большинство из которых неодобрительные. К дате окончания обсуждения лишь 82 человека проголосовали "за "проект, 900 - "против".

Коллаж: Orda.kz

Вопросов к переходу на единый часовой пояс действительно много. И ответить на них не смог даже круглый стол, на который собрались 7 декабря члены рабочей группы. Они должны были обосновать, почему всей РК нужно жить по западноказахстанскому времени. Но в итоге после круглого стола вопросов стало только больше. Orda.kz берет на себя право проговорить пять из них.

Подходит всем

Сторонники перехода на единый часовой пояс считают, что время UTC+5 максимально подходит для всей территории страны. Но в то же время в общении с журналистом Orda.kz один из экспертов рабочей группы Болат Нухожаев подтвердил, что Казахстан находится в четырех часовых поясах: от UTC+3 в Атырауской области до UTC+6 в ВКО. Вопрос: как четыре часовых пояса можно «утянуть» до одного?

В принципе, этот же вопрос задают жители Восточно-Казахстанской области — именно от них больше всего претензий на сайте открытых НПА. Они не довольны тем, что солнце в их регионе будет и вставать, и садиться слишком рано.

Болат Нурхожаев в разговоре с журналистом Orda.kz говорил, что на ВКО этот переход сильно не скажется. Но, как мы видим, жители восточного Казахстана считают иначе. Вот лишь один из комментариев от жителей восточного региона:

«Считаю этот проект недостаточно обоснованным. В восточной, северо-восточной и юго-восточной частях страны летом светает в 4:00, а темнеет в 21:00. И если перевести на час назад, то рассвет будет уже в 3:00, а закат в 20:00. То же самое зимой. Думаю, не нужно проводить больших исследований, чтобы понять, что для населения этих регионов станет большим стрессом ночью спать при свете, а после работы ходить в темноте. Также возрастет нагрузка на энергосети, т. к. в вечернее время с 18:00 до 23:00 население более активно, чем в пять утра. И про преступность в темное время тоже никто не подумал», — пишет комментатор Маргарита Шмакова.

Недовольство высказывает и как минимум часть жителей Алматы, которые считают нынешний режим времени максимально приемлемым.

Получается, что разговоры о смене часового пояса начались с недовольства жителей лишь одной области — Костанайской. А недовольны им уже как минимум люди из двух регионов.

Влияние на организм

Один из главных аргументов от сторонников перехода на единый часовой пояс звучит так: время UTC+5 максимально приближено к природному и положительно скажется на биоритмах. Но завкафедрой нормальной физиологии медицинского университета «Астана» Курейш Хамчиев, который на круглом столе должен был это обосновать, говорил, мягко говоря, противоречиво. С одной стороны, он заявил, что смена времени на один час на организме особо не скажется, а стресс если и будет, то положительный.

И подкрепил это словами о высокой адаптивной способности человека. С другой стороны, он сказал так:

«Мы постоянно перемещаемся с запада на восток и обратно, и нам постоянно приходится адаптироваться под новый пояс».

Тут вопросов даже два. Первый: сколько из 20 миллионов казахстанцев постоянно перемещаются с запада на восток? Второй: почему смена пояса в поездке дается организму тяжело, а переход большей части страны на другое время — это легко?

Фото: КТЖ

На круглом столе эксперты несколько раз проговорили, что жизнь не по природному времени повышает число ДТП и суицидов, но статистику так и не привели. А по Казахстану, как оказалось, она и не изучалась — в этом честно признался мажилисмен Еркин Абиль. В отчете, который составила рабочая группа, по словам Абиля, они ориентировались на исследования из Германии.

Свет для школьников

Апеллируют сторонники перехода на один часовой пояс и к такому аргументу: сейчас дети просыпаются, идут в школу и проводят первые уроки в темноте. При переходе востока страны на UTC+5 солнце вставать будет раньше, а значит, и школьники смогут просыпаться уже засветло, и на уроках сидеть при природном свете.

Но пока в Казахстане есть вторая, а то и третья смена. В третью ученики в принципе учатся почти весь учебный год в темноте. Но у второй большая часть уроков проходит при солнце. При сдвиге часового пояса им солнечного света достанется на час меньше.

Да, Еркин Абиль был прав, когда говорил журналисту Orda.kz, что эту проблему нужно решать строительством школ. Но их еще нужно построить, а лишний час солнечного света у второй смены могут забрать уже 1 марта.

Фото: eltments.envato.com

Да и не только у школьников. Свет на час раньше начнут включать все жители регионов с новым часовым поясом. А значит, и электричества тратить больше. Энергетикам это, конечно, в плюс, а как насчет потребителей?

Как Европа и Китай

Еще один аргумент, прозвучавший на круглом столе, — 175 стран живут по одному часовому поясу, и лишь 22 — по двум и более. Но, во-первых, абсолютное большинство этих стран сильно меньше Казахстана. Даже Франция, крупнейшее государство Европы. Не говоря уж про условные Чехию, Армению, Уганду или Парагвай, чьи площади в десятки раз меньше.

Казахстан же входит в десятку крупнейших стран мира. И лишь четыре государства из этой десятки живут по одному поясу.

Фото: sharada.ru

Но Индия, Аргентина и Алжир вытянуты по долготе — то есть вдоль часового пояса, а Казахстан — по широте. Расстояние между крайними точками на западе и востоке РК составляет почти 3000 километров. В России вдоль границы с Казахстаном регионы живут в пяти часовых поясах — от UTC+3 до UTC+7. И даже Монголия, которая меньше Казахстана, но тоже вытянута по широте, имеет два часовых пояса.

Но здесь сторонники перевода могут парировать примером Китая. Он так же вытянут с запада на восток, но живет по одному часовому поясу. Однако Болат Нурхожаев в общении с журналистом Orda.kz говорил, что жители запада КНР — например, СУАР, — подстраиваются под природное время, начиная рабочий день условно не в 8:00, а в 10:00. Действительно, ли нужны такие сложности?

Другой пример, который приводят сторонники перевода, — это ЕС. Большая часть Евросоюза живет в часовом поясе UTC+1. Но, во-первых, Европа вытянута с северо-востока на юго-запад, то есть тоже частично вдоль поясов.

Во-вторых, в ЕС три часовых пояса: Португалия живет по времени UTC+0 (а до Брекзита сюда же относилась и Великобритания), а в Финляндии, Болгарии, Румынии, Греции и странах Балтии — UTC+2. Так что в плане времени европейского единства нет.

Часовые пояса Европы. Фото: sharada.ru

Проще управлять

Аргумент № 5 — единый пояс упрощает управление страной, взаимодействие организаций, синхронизирует банковский день и расписание поездов и самолетов. И даже, как представители рабочей группы ответили на вопрос Orda.kz, может принести несколько процентов роста ВВП.

Здесь контраргументом могут служить примеры США, Канады и Австралии. Первые живут в четырех часовых поясах, вторая — в семи, третья — в трех. Но все три страны входят в топ мировых экономик, и деление на часовые пояса никак не мешает ни их банкам, ни поездам, ни самолетам.

Есть, конечно, одно отличие: США, Канада, Австралия и даже соседняя Россия — государства федеративные, а Казахстан — унитарное. Но форму государственного управления в качестве аргумента никто из сторонников перехода на один часовой пояс не называл.

Часовые пояса Австралии. Фото: sharada.ru

P. S. В Telegram-канале Orda.kz провели опрос по поводу перехода на единый часовой пояс. На момент публикации статьи (на сайте "НГ" - 28 декабря) участие в нем приняли почти 7000 человек. Результаты были таковы:

22 % категорически против

41 % не против

9 % за перевод только Костанайской области

28 % предпочли просто посмотреть ответ, то есть не определились

Абсолютного большинства нет пока ни у одной точки зрения.