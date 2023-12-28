Водителя, выехавшего в буран на закрытую трассу, арестовали в Аркалыке
28 декабря 2023, 11:40 | Происшествия
Водитель автомобиля Jac во время метели 26 декабря проехал мобильный пост и был задержан местными полицейскими.
Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции, водитель приехал в районный центр за покупками. Несмотря на штормовое предупреждение, пытался выехать за пределы населенного пункта и проигнорировал законные требования сотрудника полиции о запрете выезда.
Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 667 КОАП РК “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа”. Постановлением административного суда Аркалыка он был признан виновным и ему было назначено наказание в виде ареста на 1 сутки.
Полицейские призывают водителей не игнорировать сообщения о перекрытии дорог.
Последние новости
28.12.23 12:14 Переход Казахстана на единый часовой пояс: неудобные вопросы
28.12.23 10:14 Депутат потребовал дать казахстанцам возможность платить за тепло по счётчику в своей квартире
28.12.23 08:46 Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к наличным, считают в правительстве
27.12.23 19:09 Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
27.12.23 17:49 Некритичное понижение температуры воздуха ожидается к выходным в Костанайской области
27.12.23 17:45 Главу фонда "НеМолчи.kz" Дину Смаилову объявили в розыск
27.12.23 15:28 В самом престижном этапе Кубка мира по лыжным гонкам примет участие и костанайский спортсмен
27.12.23 14:28 «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.