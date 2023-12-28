Водитель автомобиля Jac во время метели 26 декабря проехал мобильный пост и был задержан местными полицейскими.

Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции, водитель приехал в районный центр за покупками. Несмотря на штормовое предупреждение, пытался выехать за пределы населенного пункта и проигнорировал законные требования сотрудника полиции о запрете выезда.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 667 КОАП РК “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа”. Постановлением административного суда Аркалыка он был признан виновным и ему было назначено наказание в виде ареста на 1 сутки.

Полицейские призывают водителей не игнорировать сообщения о перекрытии дорог.