Вопрос ветерана госслужбы Тулегена ШУЛАНОВА был одним из первых на встрече акима области Кумара АСАКАЛОВА с населением. Только адресовался он к акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ, который выступил там же с докладом о социально-экономическом развитии города. Шуланов считает, что в областном центре надо привести в порядок названия улиц.

- Я уже говорил это предыдущему акиму города, - пояснил пенсионер. - Есть, к примеру, улица Амангельды. Много есть Амангельды на казахской земле. Поэтому улица должна называться в честь Амангельды Иманова. Так и написать. Еще есть улица Баймагамбетова. В Костанай к нам приезжают со всего мира! Но Баймагамбетов кто такой? Надо написать - "Герой Советского Союза Султан Баймагамбетов". Чтобы в следуюшем году уже внесли изменения. Третий пример - есть улица Козыбаева. Но у нас есть академик Козыбаев, герой соцтруда Козыбаев. В честь какого Козыбаева эта улица? Вы, аким, можете ответить? Нет. Нужно привести в порядок!

Аким Костаная в ответ объяснял, что процесс изменений в названия улиц слишком сложный:

- Чтобы изменить в названии хоть одну букву, нам необходимо заново собирать общественные слушания, готовить документацию, проводить заседаие ономастической комиссии и отправлять результаты на согласование с республиканскими органами. Это можно сделать, но это займет время. Вы знаете, четыре улицы мы отправили в республиканскую комиссию, но это приостановлено. Потому что в республике проводится формирование перечня известных людей нашей страны, могу ошибаться в точном названии документа. После его утверждения, возможно, нам дадут добро. Вы, как общественник, можете к нам обращаться, но это займет время. Давайте начнем работу, вопросов нет. С нашей стороны мы должны только помочь с организацией общественных слушаний.

Гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ тоже беспокоился об отношении к известным личностям. Его вопрос касался статуса "Почетный гражданин". Сам Денисов получил звание "Почетный гражданин Костаная" в феврале 2022 года. Но, как отмечает общественник, статус не дает никаких привилегий его обладателю.

- Рядом со мной сидят люди, имеющие статус "Почетный гражданин Костаная" и "Почетный гражданин Костанайской области". Вот вы, два акима, можете конкретно ответить - а в чем выражается почет со стороны властей к этим гражданам? - спросил Денисов. - Пока что никак абсолютно. У нас нет галереи с этими лицами. Я их просто знаю. А что стоит за фишкой "почетный гражданин"?

- А что бы вы сами хотели? - уточнил Жундубаев.

- Я бы хотел, как в нормальных странах, включая наших соседей: есть добавки к пенсиям, льготы по коммунальным улугам и по проезду в транспорте, и очереди в поликлиннике, путевки на оздоровление. Этого нет, никаких льгот нет. Это фикция чистой воды! Фишка есть, а за ней пустота, - ответил Денисов.

Марат Жундубаев отметил, что акимат ничем помочь в этом вопросе не может, так как нужны изменения в законы Казахстана. А почетный гражданин, как считает градоначальник, это "уважаемый человек, это признание народа".

- Если бы у нас была такая возможность, мы бы это сделали, - резюмировал аким Костаная.

- Я тоже хотел бы прокомментировать, - сказал Кумар Аксакалов. - Я думаю, что моральные вещи намного важнее, чем материальные. И когда тем или иным лицам за очень большую работу вручают награду "почетный гражданин", это намного важнее, чем какая-то небольшая прибавка. На всех мероприятиях мы говорим об этих людях. Говорим о них в школах, об их героическом трудовом подвиге. Я думаю, что так правильнее. Наверное, было бы хорошо их материально поддержать, но сейчас это невозможно. Именами этих людей дорожат семьи, они всегда в почете. Я думаю, это правильно.

Фото Георгия ГОВОРОВА