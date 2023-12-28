Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов высказался о технических проблемах на тепловых электростанциях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Одной из причин беспокойства общественности является то, что одновременно на тепловых электростанциях в нескольких городах возникли технические проблемы. В обществе бытуют мысли, что это подрывная деятельность и диверсии. Может ли это быть так?" - поинтересовались журналисты у Ерлана Кошанова в кулуарах Мажилиса.

По словам председателя Мажилиса, необходимо оценивать и проверять каждую ситуацию в регионе индивидуально.

"Я так не думаю. Потому что на то есть разные причины. Это происходит каждый год. Как вы знаете, есть тепловые электростанции. Здесь проложены тысячи километров сетевых тепловых труб. Я, например, работал в этом регионе. Я все это очень хорошо знаю. Большинство из них полуразрушено. Многие из них не обновлялись 20-30 лет. Например, вы слышали информацию о том, что за 30-35 лет была построена одна ТЭЦ? Нет. Изношенность приводит к такому состоянию. Считаю неправильным давать общую оценку всему", - заявил Кошанов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в Казахстане разрабатывают поправки в закон, согласно которым планируют наказывать владельцев ТЭЦ и других субъектов естественных монополий за некачественное оборудование и его ремонт.