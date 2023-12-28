Депутат мажилиса Бауржан Смагулов направил запрос первому зампремьера Роману Скляру с просьбой предоставить населению возможность устанавливать поквартирные теплосчётчики, передает Informburo.kz. Казахстанцы фактически не знают о возможности поставить поквартирные теплосчётчики, отметил Смагулов.

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По словам депутата, рост коммунальных тарифов компенсируется в том числе за счёт установки поквартирных приборов учёта. Однако правительство Казахстана остановилось на внедрении и пропаганде эффективности только общедомовых теплосчётчиков. Казахстанцы фактически не знают о возможности поставить поквартирные теплосчётчики.

Как отметил Бауржан Смагулов, с 2015 года в рамках подзаконных НПА утверждены требования по установке поквартирных теплосчётчиков, но субъекты естественных монополий не допускают их в эксплуатацию.

"Формальная причина такой позиции – отсутствие методики распределения небаланса между показаниями общедомового с суммой показаний поквартирных теплосчётчиков, а реальная же причина – нежелание терять в начислениях за услуги отопления. Значительная часть наших граждан лишена сегодня права даже в самостоятельном (за свой счёт) оснащении своих квартир теплосчётчиками, следовательно, лишена возможности снизить расходы за отопление дополнительно на 15-20%. К сожалению, в этом вопросе исполнительной властью поддерживаются интересы только субъектов естественных монополий и игнорируются интересы потребителей", – констатировал депутат.

Он предложил уже в этом отопительном сезоне внести изменения в правила учёта отпуска тепловой энергии и теплоносителя, другие НПА, в которых уже содержится порядок распределения показаний общедомового теплосчётчика по квадратуре квартир, помещений.