Об этом только что сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат КАСЫМ. Тела погибших были обнаружены на краю с. Степное, где они жили, сообщили в департаменте полиции. Женщина и девочка замерзли в буране.

- На месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия, - отметили в ДП.

Напомним, 58-летняя Наталья Леонидовна Шамарова и ее 11-летняя внучка Яна Салихова вчера, 26 декабря, в 7:00 вышли из с. Степное и не вернулись. Больше суток пропавших искали полиция и волонтеры. В поисках задействовали свыше 120 человек, привлекли кинологов с собаками.

Редакция "НГ" приносит соболезнования родным и близким.

В департаменте по ЧС напоминают: в непогоду при метели опасно выходить из дома. В буране даже родной поселок становится незнакомым.