58-летняя Наталья Леонидовна Шамарова и ее 11-летняя внучка Яна Салихова вчера, 26 декабря, в 7:00 вышли из поселка Степной (Костанайский район, Айсаринский сельский округ) в направлении села Айсары и не вернулись. Женщина с ребенком планировала добраться на попутке в Костанай, чтобы купить продукты.

Женщина ростом около 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в серое трико, черные сапоги до колен и в серую куртку, на голове был тканевый платок. Девочка ростом около 140 сантиметров плотного телосложения. Была одета в сиреневую куртку, розовое трико, красную шапку, на ней были перчатки и длинные сапоги до колен.

На поиски пропавших отправились сотрудники полиции Костанайского района, ДЧС, акимата, а также волонтеры ДПСО "ДОС" и "Каскыр".

К сожалению, поиски в течение дня к результатам не привели. Сегодня, 27 декабря, с 8:00 полиция и волонтеры вновь вышли на поиски. По данным, предоставленным акиматом, в поисках задействован 91 человек. Сегодня к ним присоединились два кинологических расчета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @pso_dos.kst_

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей женщины и ребенка, обратитесь в полицию по номеру 102, либо к координатору ДПСО "ДОС" 8-707-197-18-48.