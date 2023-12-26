Ответ прозвучал 25 декабря на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".

- Разработка проекта корректировки согласована постановлением акимата № 2100 от 18 октября 2023 года, - сказала руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - Корректировка выполняется с учетом существующих объектов и разработанных проектов жилых домов, общественных зданий.

В числе существующих объектов: здание областного суда, Назарбаев интеллектуальная школа. Через дорогу (по улице Промышленной) от автозавода Allur на средства компании строится 9-этажное общежитие-кампус на 300 мест. Как пояснили в пресс-службе предприятия, «это одна из мер поддержки кадров, жилье для многих является ключевой проблемой, особенно для работников, которые добираются из других населенных пунктов». Рядом должен появиться досугово-оздоровительный комплекс, предназначенный для жителей района и опять же для тех, кто трудится рядом в промзоне. Все эти объекты вписываются в разработку корректировки генплана, отметил директор проектного ТОО «ОД Project» Олжас ЖАНЫСКАНОВ.





Что планируется еще строить на Северо-Западе? Два детских сада: на 260 и 200 мест. Мечеть, пожарное депо на четыре машины, объекты связи, энергетики. Напомним, изначально по генплану, утвержденному в 2006 году, Северо-Западный район являлся зоной перспективной индивидуальной застройки усадебного типа. Но в план со временем вносятся изменения.

- Корректировка 2023 года включила следующие: вместо фельдшерско-акушерского пункта, гаража для машины скорой помощи, мастерской эксплуатационной службы и еще нескольких объектов, которые планировались ранее, предусмотрен 9-этажный жилой дом на 6-7 подъездов со встроенным медучреждением и коммерческими помещениями на первом этаже, - перечислил Жанысканов, - вместо кафе или ресторана на 150 посадочных мест, бани на 20 помывочных мест предусмотрен 5-6-этажный многоквартирный жилой дом на 4-6 подъездов с коммерческими помещениями.

Главный архитектор города добавила, что при этом ничьи интересы не затрагиваются, снос, изъятие земельных участков не предусматриваются, объекты размещаются на свободных территориях. Понятно поэтому, что жарких баталий на слушаниях не было, к тому же они собрали очень мало участников - меньше 15 человек. Но законная квота была соблюдена.

И несколько вопросов все-таки прозвучало. Один касался парковочных мест при многоэтажных домах - сколько их будет.

- Будет по нормативам - 0,5 места на одну квартиру, то есть на две квартиры - одно парковочное место, - уточнила Гулсара Курмангалиева.

Дальше спросили, сколько же в новых домах планируется квартир. Ответили, что такие уточнения можно будет получить уже на стадии рабочих проектов.



