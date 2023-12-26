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Застрявшую в буране машину скорой с роженицей спасли в Костанайской области

26 декабря 2023, 15:08 |  Происшествия

Машина скорой помощи, перевозившая беременную женщину, застряла сегодня, 26 декабря, из-за бурана на трассе возле села Костомар Костанайского района. Из-за сильного ветра машина не могла двигаться сквозь метель.

- Несмотря на сложные погодные условия команда спасателей из Департамента чрезвычайных ситуаций оперативно приняла меры. Благодаря их профессионализму роженица была эвакуирована и вовремя доставлена в родильное отделение, где ей оказали необходимую помощь, - сообщили в ДЧС.