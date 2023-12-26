Из-за неблагоприятных погодных условий электроэнергия отсутствует в 103 населенных пунктах Амангельдинского, Алтынсаринского, Денисовского, Аулиекольского, Житикаринского, Мендыкаринского, Сарыкольского, Б.Майлина, Узункольского, Камыстинского, Федоровского районов и г. Рудный. Сейчас ведутся восстановительные работы.

- Прошу без сарказма понять сложившееся положение. Бригаду электриков сегодня буквально сдуло ветром с дороги. Ремонтировать что-либо в такую погоду сейчас и сложно, и опасно. Это обычные люди. - прокомментировал ситуацию начальник ДЧС области Кайрат КАСЫМ. - Предлагаю, пока циклон не пройдет, не торопить с восстановительными работами. Сейчас все внимание штаба ЧС обращено на недопущение гибели людей и ущерба здоровью. Сейчас мороза нет, вероятность что замерзнет система отопления нет, дома никому опасность не угрожает. Электрики итак очень рискуют. Но очень много людей, в том числе, непослушных, кто в непогоду оказался вне населенных пунктов.

По данным акимата Костанайской области, на республиканских дорогах задействованы силы «КазахАвтоЖол» - 85 единиц техники, а для очистки областных и местных дорог имеется 526 единиц техники подрядных организаций.

По области подготовлены 257 пунктов обогрева (13 – республиканские, 11 – областные и 232 – МИО). Общие количество мест - 11 255.

Акимат Костанайской области призывает воздержаться от поездок до стабилизации погодных условий. Если же вы оказались в снежном плену, звоните на горячую линию 8-7142-50-36-24 либо короткий номер 112 службы спасения.