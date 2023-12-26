26 декабря 2023, 15:43

ЖКХ Костаная, вы собираетесь спрашивать с подрядчиков многомиллионные вложения по уборке снега? Почему 3-4-полосные дороги превратились в 2-х? Почему, кроме Абая, разметки практически нигде нет? Почему нет растяжек, которые информируют, хотя без толку, водители долбоящеры. Память, как у рыбок гуппи. Но опять же без разметки аварии.

ГДЕ РАЗМЕТКА, товарищи, ратующие за Сергек и соблюдение правил? Где оно в нашей деревне???

Аксакалов, Жундубаев, прокатитесь на "равоне" узбекском или чего там побюджетнее по второстепенным улицам.

Слабо?

Акимат посреди нас, товарищи. По дорогам. Вдоль бордюра поедет водитель, потревожит тряской тело, получит расстройство, как я сейчас. А если на протяжении от Беды до Наримановской по Абая встрянет в пробку, потому что там одна полоса ныне для проезда, как и на школах с утра, на всех. Павлова, Дощанова, Баймагамбетова, Маяковского, 131, Чехова на бане. патрульки бдят и бдят.... бдят. Не, не бдят