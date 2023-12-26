Как вы считаете, нужно ли сохранять у детей веру в новогодние чудеса и Деда Мороза? Да. Чудеса случаются. И когда в них верить, если не в детстве?

Нет. Чудес не бывает. И чем раньше ребенок это поймет, тем лучше для него.

Нет. Ребенок должен благодарить за подарки не Деда Мороза, а родителей.

Я сам Дед Мороз. Разве можно не верить в меня и мои чудеса?

