В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз: они вступают в силу с 1 января
Министр энергетики РК подписал приказ о утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа. Документ официально опубликован и вступает в силу с 1 января 2024 года, передает Informburo.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Так, предельная розничная цена за литр сжиженного года с налогом на добавленную стоимость составит:
- в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 54 тенге, в отдалённых районах – 59 тенге;
- в Шымкенте, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях – 64 тенге, в отдалённых районах – 69 тенге;
- в Жамбылской области – 71 тенге, в отдалённых районах – 76 тенге;
- в Павлодарской области – 74 тенге, в отдалённых районах – 79 тенге;
- в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской, Улытауской областях – 76 тенге, в отдалённых районах – 81 тенге;
- в Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской областях – 81 тенге, в отдалённых районах – 86 тенге.
Ранее в Минэнерго сообщали, что внесённые в правила определения предельных цен изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе. При этом предельные оптовые и розничные цены будут корректироваться с учётом себестоимости производства сжиженного нефтяного газа. Также сообщалось, что в течение трёх лет каждые полгода будут повышать цену сжиженного газа на 5 тенге. Первое повышение ожидается в первом квартале 2024 года.
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