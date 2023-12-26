В 2024 году в Казахстане планируется ввести социальные нормы потребления воды, направленные на установление повышенных тарифов для физлиц, в зависимости от объема потребления. Об этом говорится в ответе Комитета по регулированию естественных монополий на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.

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Как объяснили в Комитете, новые тарифы позволят повысить культуру потребления коммунальных ресурсов, а дополнительно полученный за счет них доход хотят направить на увеличение уровня приборизации и решение приоритетных задач в сфере ЖКХ. В скором времени эти предложения появятся на общественном обсуждении.

"В рамках реализации введения социальных норм потребления поправки в нормативно-правовые акты согласованы с госорганами и направлены в Министерство юстиции на согласование", - проинформировали в Комитете.

В госоргане сообщили о планах по созданию четырехуровневого тарифа для населения. При этом для потребителей, расходующих воду нерационально, хотят ввести увеличивающий коэффициент по принципу "чем больше потребляешь - тем больше платишь".

На сегодняшний день средний тариф на услуги водоснабжения по республике составляет 137,29 тенге без НДС за кубометр, в том числе 82,66 тенге без НДС за кубометр для физлиц, уточнили в Комитете. Со следующего года эти цифры вырастут.

"В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", направленной на модернизацию коммунальной инфраструктуры, планируется увеличение тарифа в среднем на 10-20 процентов", - указано в ответе.