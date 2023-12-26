В Национальном банке озвучили сумму инвестиционного дохода Национального фонда за 2023 год, половина которых будет перечисляться казахстанским детям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Национальном банке сообщили, что инвестиционная доходность Национального фонда за 11 месяцев 2023 года, по предварительным данным, составила 7,92 процента, или порядка 4,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что процесс управления активами Национального фонда построен на принципе долгосрочного инвестирования. Поэтому в целях абсорбирования краткосрочной волатильности доходности Национального фонда и обеспечения стабильными ежегодными выплатами на счета детей было принято решение об использовании в расчетах усредненного инвестиционного дохода за 18 лет.

"Доходность за период с 2005-го по 2022 год в годовом выражении составила 2,6 процента или 1,4 миллиарда долларов. Соответственно, в 2024 году в рамках программы "Нацфонд – детям" будет начислено порядка 695,5 миллиона долларов всем получателям, включая достигающих 18-летия в 2024 году", - сообщили в Нацбанке.

Поясняется, что для расчета сумм к выплатам используется среднегодовая доходность Нацфонда за последние 18 лет, рассчитываемая на скользящей основе, ежегодная сумма инвестиционного дохода, начисляемая на специальные накопительные счета детей, будет варьироваться в зависимости от доходности Нацфонда.

"Порядок выплат, методика расчета суммы к выплате и количество получателей будут определены в соответствии с правилами, которые будут утверждены правительством в январе 2024 года", - заключили в Нацбанке.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что средства детям из Национального фонда начнут выплачивать с 1 февраля 2024 года.



