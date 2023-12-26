Депутата Нартая Сарсенгалиева возмутили государственные траты на спорт высших достижений и зарплаты легионеров. В Министерстве туризма и спорта обещали пересмотреть финансовые вливания, сообщает корреспондент Оrda.kz.

«770 млн долларов выделяем на спорт высших достижений, а получили только одну бронзовую медаль. Население даже не знает, куда распределяют такие деньги. Хотел бы в своем депутатском запросе поднять и вопрос легионеров», — заявил депутат.

Он поделился официальными данными о зарплатах легионеров казахстанского хоккейного клуба «Барыс» за 2023–2024 годы, которые составили в общей сумме 486 млн рублей — 2,5 млрд тенге:

на первом месте Эдвард Паскуале — за один сезон он получит 65 млн рублей (325 млн тенге);

на втором месте — Алекс Грант, который заработает 58 млн рублей (290 млн тенге);

на третьем — Нельсон Ножье, его зарплата составит 35 млн рублей (175 млн тенге).

«Это вот наши легионеры, которые получают очень хорошие средства — 2,5 млрд тенге выходит. Это только на хоккей. В официальных документах указано, что это сумма не включает сезонные бонусы хоккеистов. Мы, что, такие богатые, чтобы содержать на таком уровне таких спортсменов?» — задался вопросом депутат.

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев пояснил, что государство рассмотрит вопрос о легионерах:

«Мы планируем на законодательном уровне сократить количество легионеров и рассмотреть финансирование хоккейного клуба "Барыс". По легионерам — касается всех видов спорта, да, мы должны регламентировать, сколько будет на площадке, но это внутренний механизм регулирования».

В ноябре Сарсенгалиев уже обращался к премьер-министру Алихану Смаилову с предложением сократить финансирование спорта. Он отметил, что денежные вливания в эту сферу не приносят ощутимых результатов.